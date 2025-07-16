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 | Onur Kaya

Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde eski polis sevgilisi Cemil K. tarafından öldürüldükten sonra cesedi valize konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç kızın öldürülmeden önce katil zanlısıyla birlikte binaya girdiği anlar kameralara yansıdı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 07:05

Yine bir kadın cinayetiyle sarsılan Türkiye, 22 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın vahşice katledilmesini konuşuyor. 'da hemşirelik bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi eski polis memuru Cemil K. tarafından öldürüldü.

Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

İKİZİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için başvurusunda bulunmuştu.

Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE VALİZDE BULUNDU

Bir süredir kardeşinden haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil K.'dan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde Eyüpsultan'da bulunmuştu.

Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

AYŞE TOKYAZ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cenazesi yol kenarındaki bir valizin içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

BİNADAN SAĞ ÇIKAMADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil K. ile beraber binaya giriş yaptığı, genç kadının elinde bir içecek olduğu görülüyor. Ancak Tokyaz bu girişten sonra bir daha dışarı sağ olarak çıkamadı.

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ETİKETLER
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#Gündem
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