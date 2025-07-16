Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

Yine bir kadın cinayetiyle sarsılan Türkiye, 22 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın vahşice katledilmesini konuşuyor. İstanbul'da hemşirelik bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi eski polis memuru Cemil K. tarafından öldürüldü.

İKİZİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunmuştu.

CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE VALİZDE BULUNDU

Bir süredir kardeşinden haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil K.'dan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde Eyüpsultan'da bulunmuştu.

AYŞE TOKYAZ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cenazesi yol kenarındaki bir valizin içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

BİNADAN SAĞ ÇIKAMADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil K. ile beraber binaya giriş yaptığı, genç kadının elinde bir içecek olduğu görülüyor. Ancak Tokyaz bu girişten sonra bir daha dışarı sağ olarak çıkamadı.