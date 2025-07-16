Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım ölüme yürümüş

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde eski polis sevgilisi Cemil K. tarafından öldürüldükten sonra cesedi valize konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç kızın öldürülmeden önce katil zanlısıyla birlikte binaya girdiği anlar kameralara yansıdı.
Yine bir kadın cinayetiyle sarsılan Türkiye, 22 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın vahşice katledilmesini konuşuyor. İstanbul'da hemşirelik bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi eski polis memuru Cemil K. tarafından öldürüldü.
İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Bir süredir kardeşinden haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil K.'dan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde Eyüpsultan'da bulunmuştu.
Cenazesi yol kenarındaki bir valizin içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil K. ile beraber binaya giriş yaptığı, genç kadının elinde bir içecek olduğu görülüyor. Ancak Tokyaz bu girişten sonra bir daha dışarı sağ olarak çıkamadı.