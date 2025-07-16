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 | Bengül Arıca

Pencereyi beğenmeyen müşteri dehşet saçtı! İş yerine kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan pencereyi beğenmeyen müşteri, iş yerine gelerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Pencereyi beğenmeyen müşteri dehşet saçtı! İş yerine kurşun yağdırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:02

'nın ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda 43 yaşındaki M.A.Ö isimli müşteri yaptırdığı pencereyi beğenmedi. İş yeri sahibi F.Ç. ile pencere yüzünden çıktı.

Pencereyi beğenmeyen müşteri dehşet saçtı! İş yerine kurşun yağdırdı

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen M.A.Ö., tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri iş yerinin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Pencereyi beğenmeyen müşteri dehşet saçtı! İş yerine kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
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#Şüpheli Yakalama
#Yaşam
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