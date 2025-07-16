Kızı ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi

Eskişehir'de meydana gelen vahşette Osman Nuri K. kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Korkunç olayla ilgili Osman Nuri K. mahkemedeki savunmasında, "Yanımda neden silah getirdiğimi hatırlamıyorum. Kızıma kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum, yanındaki torunumu görmedim, kesinlikle ona ateş etmedim" sözleri şaşkına çevirdi.

Kan donduran olay 13 Haziran 2024 tarihinde Eskişehir'de meydana geldi. Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K. 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Korkunç olayın Osman Nuri K.'nın eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı meydana geldiği öğrenilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Osman Nuri K. ilk kez hakim karşısına çıktı.

SANIK OSMAN NURİ K.'NİN AVUKATI VEKİLLİKTEN ÇEKİLDİ

Sanık Osman Nuri K.'nin müdafii Av. Pınar Sislituna'nın vekillikten çekilme dilekçesi sunduğu, vekillikten çekilme dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi için Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazıldığı, vekillikten çekilme dilekçesinin ceza evi kanalı ile sanığa tebliğ edildi. Eskişehir Barosu Başkanlığınca sanık müdafii olarak Av. Furkan Akdemir'in atandı.

"BEN YAKLAŞIK 10 YILDIR KIZIM İLE GÖRÜŞMEM"

Sanık Osman Nuri K. Savunmasında, "Ben bu konuda soruşturma aşamasında savunma yaptım, o savunmalarımı aynen tekrar ediyorum, olaydan dolayı pişmanım, söyleyecek bir şeyim yoktur, Merve Karabaş'a yönelik herhangi bir tehditte bulunmadım, 16 Mayısta Eskişehir'e gelmiştim, müşteki Ahmet'e "Eğer beni Hatice ile görüştürmezseniz seni ve Merve'yi öldürürüm" demedim. Ben yaklaşık 10 yıldır kızım ile görüşmem, aramızda bir kırgınlık dargınlık oldu, devamlı yurtdışında çalıştığım için böyle bir dargınlık oldu, karım Hatice'yi evlatlarımla neden görüştürmüyorum bilmiyorum" dedi.

"KIZIMA KAÇ KEZ ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Sanık Osman Nuri K. karakolda alınan ifadesine istinaden ise, "Doğrudur, aynen tekrar ederim. 16 Mayıs'ta hanımla görüşmek için Eskişehir'e geldim, yanımda silah yoktu, 12 Haziran'da konuşmak için yine Eskişehir'e geldim, yanımda neden silah getirdiğimi hatırlamıyorum. Kızıma kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum, yanındaki torunumu görmedim, kesinlikle ona ateş etmedim, kaçarken çocuğa ateş etmedim, onu görmedim" dedi.

"KARIM HATİCE İLE UFAK TEFEK TARTIŞMALARIMIZ OLDU, 1-2 KEZ EŞİMİ DARP ETTİM"

Müşteki Ahmet Karabaş vekili talebi üzerine sanıktan sorulması üzerine Osman Nuri K. "Ben kızıma şiddet uygulamadım. Karım Hatice ile ufak tefek tartışmalarımız oldu, 1-2 kez eşimi darp ettim. Merve ile görüşmeme sebebimiz şiddete dayanmamaktadır, kızımın aracı ufak bir arabaydı, sanırım rengi beyazdı, modelini hatırlamıyorum, Merve'nin açık adresini zaten biliyordum, etrafta konuşuluyordu" ifadelerini kullandı.

"EŞİM SANIĞI GÖRÜNCE "EYVAH ŞEREFSİZ GELDİ" DEDİ"

Eşini ve çocuğunu kaybeden Ahmet Karabaş , "Bu konuda soruşturma aşamasında beyanda bulundum, aynen tekrar ediyorum. Ataalp benim oğlum, Merve ise benim resmi nikâhlı eşim olur, 16 Mayıs tarihi itibariyle sabah saatlerinde araca binmek için aşağı indik, birlikte araca bindik, eşim sanığı görünce "Eyvah şerefsiz geldi" dedi, ben zaten sanığı tanımıyordum, kim o diye sorduğumda "Babam" dedi, ben araçtan indim, Merve'ye "Sen aracı al yürü git" dedim, eşim Atalap'i de alıp araçla ayrıldı, ben sanığın yanına gittim, "Buraya niye geldin" dedim, sanığın derdi Hatice Hanım'dı, onunla görüşmek istiyordu, ben evimizin duvarını göstererek "Buradan içeri giremezsin, girersen işin rengi değişir" dedim, Hatice Hanım'la görüşmek istediğini yineleyince ben "Hatice Hanımla görüşüp sana döneceğim dedim", eve gittim, Hatice Hanımla görüştüm, sanıkla görüşmek istemediğini söyledi. Aşağı indim, sanık evin önünden ayrılmamıştı, sanığa Hatice Hanım'ın görüşmek istemediğini söyledim, bu esnada sanık canına kıyacağını, Hatice Hanım'ı öldüreceğine dair sözler söylüyordu. Eğer Hatice'yle beni görüştürmezseniz seni ve Merve'yi öldürürüm şeklinde yüzüme bir söz söylemedi. Ancak bunu şu şekilde duyduk. Adana'dan sürekli haber geliyordu, olaydan 2-3 gün kadar önce Alaattin denen kişi Hatice Hanımla görüşmüş, sanığın Merve ve Ahmet'i öldüreceğini söylediğini bize söyledi, ben bunu bu şekilde duydum. Adana'daki haberleri Hatice K. bize söylüyordu, Eskişehir'e gelince biz kendisine yeni hat almıştık, eski hattı da açıktı, kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Evimin bu kadar kolay bulunması benim kafamda şüphe uyandırdı, şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum" diye konuştu.

"BABASININ DEVAMLI ONLARA EZİYET ETTİKLERİNİ BİLİYORUM"

"'Ahmet'i ve Merve'yi öldürüp Ataalp'i yurt dışına kaçıracağım' şeklinde sözler söylediğini beyan etmişler"

Olayın tanığı Derya Karaarslan, "Ben bu konuda soruşturma aşamasında beyanda bulundum, aynen tekrar ediyorum. Ben Merve'nin 11 yıllık arkadaşıyım, komşum olur, olay günü seslere uyandım. Bağırış çağrış vardı, evimizin etrafında çok fazla roman bulunduğundan ilk etapta pencereyi açamadım. Daha sonra baktığımda müteveffaların yerde yattıklarını gördüm. Merve ile yakın arkadaştık, bildiğim kadarıyla Merve babasıyla uzun süredir görüşmüyordu. Babasının devamlı onlara eziyet ettiklerini, okuduktan sonra meslek sahibi olmalarına karşı çıktıklarını, yine vefatından bir hafta kadar önce babasının Merve'yi tehdit ettiğini de biliyorum. Sanırım annesinin komşuları aramış, bu komşular sanığın etrafta "Ahmet'i ve Merve'yi öldürüp Ataalp'i yurt dışına kaçıracağım" şeklinde sözler söylediğini beyan etmişler, benim olaya ilişkim bundan ibarettir. Hatice Teyze Merve'nin evine geldikten sonra bildiğim kadarıyla Merve ile iyi geçiniyorlardı. Hatice Teyze arada bir benimle pazara gidip, evde Merve'nin yemeğini yapıyorlardı, bildiğim kadarıyla iyi geçiniyorlardı. Merve'ye sanığın evlerini nasıl bulduğunu sordum, Merve de bu durumu annesine sorduğunda sanığın Merve'nin annesi Hatice Hanım'a "ben senin gibi cahil miyim? İnternete yazdığımda her şeyi buluyorum" şeklinde anlatmıştı" dedi.

22 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkemece sanık Osman Nuri K.'in tutukluluk halinin devamına, 3 kez ertelendikten sonra duruşmanın 22 Ekim 2025 tarihi saat 13:30'da görülmesine karar verildi.