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 | Özge Sönmez

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran görüntü! Cansız bedeninin olduğu valizi böyle taşıdılar

İstanbul'da cesedi bir valiz içinde bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Ayşe'yi parçalara ayıran katil zanlısı Cemil Koç'un valizi sürükleyerek taşıdığı anlar dehşete düşürdü. Caninin olay gününe dair susma hakkını kullandığı öğrenildi. Öte yandan Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 12:04

'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz eski polis sevgilisi Cemil Koç'un evinde dehşeti yaşadı. Çıkan tartışmada Koç tarafından dövülerek katledilen Ayşe'nin cesedi parçalara ayrılarak valizle yol kenarına bırakıldı. Genç kızın cesedi 4 gün sonra Eyüpsultan'da bulundu. Cinayetin detayları kan dondururken, cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran görüntü! Cansız bedeninin olduğu valizi böyle taşıdılar

AYŞE'NİN CESEDİNİ BÖYLE TAŞIMIŞLAR

Ayşe'yi parçalara ayırarak valize koyan caninin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Koç'un Ayşe'nin cesedinin bulunduğu valizi sürükleyerek taşıdığı ve taksiye koyduğu görüntüler dehşete düşürdü. Genç kızın cesedinin valizle taşınarak araca konulduğu anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken Koç'a yardım etmesi dikkat çekiyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran görüntü! Cansız bedeninin olduğu valizi böyle taşıdılar

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı eski polis Cemil Koç, ifadesinde sosyal medyadan 5 ay önce tanıştıklarını ve bu süre zarfında ilişki yaşadıklarını söylediklerini ifade etti.

Koç'un olay gününe dair susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran görüntü! Cansız bedeninin olduğu valizi böyle taşıdılar

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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ETİKETLER
#cinayet
#güvenlik kamerası
#İstanbul
#Eski Polis
#Üniversite Öğrencisi
#Valiz
#Yaşam
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