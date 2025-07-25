Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında; 4 polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

CEMİL KOÇ DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ

İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valiz içerisinde bulundu. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada; Cemil Koç isimli caninin Ayşe'yi evde öldürülüp valize koyup, yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Cinayetin kesinleşmesinin ardından Cemil Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.