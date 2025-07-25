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 | Baran Aksoy

Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:45

'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında; 4 polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı

CEMİL KOÇ DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ

İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valiz içerisinde bulundu. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada; Cemil Koç isimli caninin Ayşe'yi evde öldürülüp valize koyup, yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Cinayetin kesinleşmesinin ardından Cemil Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı
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ETİKETLER
#küçükçekmece
#cinayet
#İstanbul
#Polis Gözaltına Alma
#Ayşe Tokyaz
#Gündem
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