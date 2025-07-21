Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili şoke eden bir detay daha! Abisi 'eminim' diyerek açıkladı

İstanbul'da eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ayşe'nin ağabeyi Abdülkadir Tokyaz, kardeşinin canice katledilmesi sonrası yaşadıkları dehşeti anlattı. Kardeşini Adli Tıp'ta görmek istediğinde 'görmeseniz daha iyi olur' cevabını alan acılı ağabey, dikkat çeken yeni bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili şoke eden bir detay daha! Abisi 'eminim' diyerek açıkladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:49

'da yaşanan vahşi tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. İstanbul Eyüpsultan'da 13 Temmuz'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski sevgilisi Cemil Koç tarafından korkunç şekilde katledildi. Ayşe'nin cesedini parçalara ayıran Koç, valize koyduktan sonra anlaştığı kişiler yardımıyla yol kenarına bıraktı. Genç kızın cesedi tam 4 gün sonra bulundu. Türkiye vahşi cinayetin detaylarıyla sarsılırken, Ayşe'nin abisi Abdülkadir Tokyaz korkunç olayla ilgili konuştu.

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili şoke eden bir detay daha! Abisi 'eminim' diyerek açıkladı

"TELEFONUNA CASUS PROGRAM YÜKLEMİŞ"

Kardeşinin telefonuna casus program yüklendiğini belirten acılı ağabey, "Benim haberim yoktu. Zaten benim haberim olsaydı, müdahale ederdim. Kimdir, nasıl bir insandır diye araştırma yapardım. Yüz yüze oturur konuşurdum. Ama varlığından bilgim yoktu. Ayşe'ye bu adamdan uzak dur, sana zarar verir diye uyarmışlar. Ayşe'nin telefonu kırılıyor, bu adam da telefon alıyor. Eminim ki, bu adam kardeşimin telefonuna casus programı yüklemiş. Adam o günden sonra her şeyden haberdar olmaya başlıyor. Kardeşim ne yapıyorsa biliyormuş. Kardeşim ayrılıyor, ayrıldıktan sonra Cemil Koç etmeye başlıyor. Benim adresimi, ailemin ev adresini söyleyerek, kardeşimi tehdit etmiş. Ayşe'ye gözdağı vermek, gücünü ispatlamak için her türlü şeyi yapmış. Ayşe'ye psikolojik baskı uyguluyormuş. Ses kaydı medyaya düştü. Zaten o kayıtta 'ben her şeyi öğrenirim, siz eziksiniz' diyor. Kızları her zaman aşağılayıp, baskı yapıyormuş. Ayşe'yi ailemiz üzerinden tehdit ediyormuş. Görüşmek istediğinde Esra, Ayşe'ye 'Allah aşkına görüşmeye gitme' diyor. 'Senin bilmediğin şeyler var, görüşmeye gideceğim, bana sürekli baskı yapıyor. Bundan kurtulmak istiyorum, yakamdan düşmüyor.' demiş Ayşe" dedi.

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili şoke eden bir detay daha! Abisi 'eminim' diyerek açıkladı

'GÖRMESENİZ DAHA İYİ OLUR' DEDİLER

Kardeşimi Adli Tıp'ta görmek istedim. 'Görmeseniz daha iyi olur' dediler ama ben gördüm. Ama bu konuyla ilgili daha fazla detay vermek istemiyorum. Onun yokluğu beni kahrediyor.

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili şoke eden bir detay daha! Abisi 'eminim' diyerek açıkladı

"KARDEŞİM ACI ÇEKTİ Mİ?"

"Kardeşinizin ölüm haberini nasıl aldınız?" sorusuna Tokyaz, "Özel güvenlikçiyim, Cumartesi gecesi çalışıyordum. O gece sabaha karşı dörtte amcamın oğlu Ayşe kayıp dedi. Ben de Esra'yı aradım, hemen İstanbul'a geliyorum dedim. Yola çıktığımda Ayşe kayıp zannediyordum. Yoldayken Adli Tıp'tan aradılar. Ben işte o zaman anladım kardeşimin öldüğünü. Adli Tıp'a gittiğimde kardeşimin DNA'sını aldıklarını söylediler. Sonuçlanınca bizi çağırdılar. Kız kardeşim olduğu kesinleşince ölüm belgesini yazdılar. Yıkıldık. Nasıl öldü kardeşim? Acı çekti mi? Bu kız ölürken anne mi diye bağırdı, abi diye mi bağırdı? Canı yandı mı acaba? İnşallah kardeşim acı çekmeden ölmüştür." cevabını verdi.

"KARDEŞİM, MÜNEVVER KARABULUT'LA AYNI KADERİ PAYLAŞTI"

"Cemil Koç'u mahkemede görünce neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise Tokyaz, "Niye öldürdün? El bebek gül bebek büyüttüğümüz kardeşime neden kıydın? Ve en çok merek ettiğim şey kardeşim acı çekti mi? diye sormak istiyorum. O adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kamuoyunun da desteğiyle İnşallah en ağır cezayı alır. İnancımız tam. Ben hiç bilmezdim ki, televizyonda izlediğimiz şeyin 1200 km sonra bizi bulacağını. Münevver Karabulut gibi kardeşim aynı şeyi yaşadı. Kızları kandırıp, gözünü boyayıp, sonra da tehditle yanında tutuyor böyleleri. Ben de erkeğim. Ben de sevdim ama reddedilince gururlu biçimde çekildim. Nasıl kıyıyorlar kızlarımıza? Aklım almıyor. Allah bizim gibi kimseyi yakmasın, ocağına böyle ateş düşürmesin. En ağır cezayı alırsa, içimize su serpilecek. İnşallah en ağır cezayı alır da, başka kızlarımız aynı kaderi yaşamaz." cevabını verdi.

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili şoke eden bir detay daha! Abisi 'eminim' diyerek açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayşe Tokyaz'ın katili hakkında karar verildi! Katledip valize koymuştu
Ayşe Tokyaz'ın katilinden kan donduran ifade! Vahşi cinayeti böyle anlattı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran görüntü! Cansız bedeninin olduğu valizi böyle taşıdılar
ETİKETLER
#cinayet
#tehdit
#İstanbul
#Kardeşlik
#Femisider
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.