Konteyner alevler içinde kaldı! Korku dolu anlar kamerada

Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan konteyner iş yerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim olan konteyner iş yerini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner iş yeri kullanılamaz hale geldi.