Real Madrid’de büyük şok: Yıldız isim El Clasico’da forma giyemeyecek

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İstanbul
Real Madrid, bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde Thibaut Courtois’nın grip nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, grip geçiren Belçikalı kalecinin maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Courtois’nın yokluğunda genç kaleci Illia Voloshyn kadroya dahil edildi. Real Madrid, Voloshyn’ın deneyimli kalecinin yerine kadroya alındığını duyurdu.