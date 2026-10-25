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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:27

Samsunspor'dan zehir zemberek açıklama: "Kara bir gece yaşandı"

Son dakika haberi: Samsunspor Kulübü, Amedspor maçının hakem yönetimine çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Futbol adına kara bir gece yaşanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Samsunspor'dan zehir zemberek açıklama:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:27

'dan yapılan açıklama şöyle:

HABERİN ÖZETİ

Samsunspor'dan zehir zemberek açıklama: "Kara bir gece yaşandı"

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Samsunspor, Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında yaşadığı tartışmalı hakem kararları ve oyuncusuna gösterilen kırmızı kart nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı.
Samsunspor, dün gece futbol adına kara bir gece yaşandığını belirtiyor ve temiz, adil ve eşit futbol çağrılarına rağmen tartışmalı hakem kararlarıyla karşılaştıklarını ifade ediyor.
Müsabakanın 37. dakikasında oyuncuları Afonso Sousa'nın önce sarı kartla cezalandırıldığı, ardından rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından tepki olarak yorumlanıp ikinci sarı kartla kırmızı kart görmesi eleştiriliyor.
Bu kararların karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği vurgulanıyor.
Karşılaşmanın hakeminin maçın ağırlığını kaldıramadığı ve maç sonunda Teknik Direktör Nenad Bjelica'ya kırmızı kart gösterdiği belirtiliyor.
Samsunspor, Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu tesis etmek adına bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesini istiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları atmaya davet ediyorlar.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

"Dün gece adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Dün gece sahamızda oynadığımız ’in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur. 

Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır.

Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz ’nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir. 

Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. ’nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz."

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ETİKETLER
#Süper Lig
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#samsunspor
#nenad bjelica
#Afonso Sousa
#Spor
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