Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı: Primin miktarı dudak uçuklattı

Galatasaray’da yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. Başkan Dursun Özbek, derbiden galibiyetle ayrılmaları durumunda futbolculara 1,5 milyon avro prim verileceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı yönetim, bu galibiyetin ardından oyunculara toplam 700 bin avro prim dağıtma kararı almıştı. Fenerbahçe derbisi için ise prim miktarı 1,5 milyon avroya çıkarıldı.

TAM KADRO SAHADA OLACAK

Lille galibiyetiyle derbi öncesinde moral kazanan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, hazırlıklarını sürdürürken sakat oyunculardan gelen olumlu haberler de yüzleri güldürdü. Leao ve Barış Alper’in de karşılaşmaya yetişmesiyle sarı-kırmızılıların bu sezon ilk kez bir maça tam kadro çıkması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN YENİ PLAN

Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’e görev vermeyi planlayan Okan Buruk’un, Lille maçına kıyasla ilk 11’de tek değişiklik yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, Sara’yı yedek kulübesine çekerek orta sahada savunma yönü daha güçlü olan Lemina’ya forma vermeyi düşündüğü belirtildi.