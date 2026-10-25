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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:59

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı: Primin miktarı dudak uçuklattı

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılmaları halinde futbolculara 1,5 milyon avro prim verecek. Okan Buruk ise kritik karşılaşma öncesi ilk 11’de tek değişiklik yapmayı planlıyor. işte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı: Primin miktarı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:59

’da yönetim, derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. Başkan , derbiden galibiyetle ayrılmaları durumunda futbolculara 1,5 milyon avro prim verileceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi’nde ’i deplasmanda 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı yönetim, bu galibiyetin ardından oyunculara toplam 700 bin avro prim dağıtma kararı almıştı. Fenerbahçe derbisi için ise prim miktarı 1,5 milyon avroya çıkarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı: Primin miktarı dudak uçuklattı

TAM KADRO SAHADA OLACAK

Lille galibiyetiyle derbi öncesinde moral kazanan Galatasaray’da teknik direktör , hazırlıklarını sürdürürken sakat oyunculardan gelen olumlu haberler de yüzleri güldürdü. Leao ve Barış Alper’in de karşılaşmaya yetişmesiyle sarı-kırmızılıların bu sezon ilk kez bir maça tam kadro çıkması bekleniyor.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı: Primin miktarı dudak uçuklattı

OKAN BURUK'TAN YENİ PLAN

Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’e görev vermeyi planlayan Okan Buruk’un, Lille maçına kıyasla ilk 11’de tek değişiklik yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, Sara’yı yedek kulübesine çekerek orta sahada savunma yönü daha güçlü olan Lemina’ya forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

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#galatasaray
#okan buruk
#fenerbahçe
#Futbol
#dursun özbek
#lille
#Spor
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