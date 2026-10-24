Manchester City ilk kez kaybetti! Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldular

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Premier Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Aston Villa ile Manchester City, Villa Park'ta kozlarını paylaştı.

Aston Villa, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 60. dakikalarda Nicolas Jackson attı. Manchester City'nin tek golünü ise 52. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Haftaya lider giren Manchester City, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı. Aston Villa ise ligdeki 3. galibiyetini yaşayarak puanını 11'e yükseltti.