Beşiktaş'ta Ümit Akdağ şoku: Elinde kırık tespit edildi

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İstanbul
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı formayla ilk 11'de ilk kez sahaya çıkan Ümit Akdağ, mücadelenin 77. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.