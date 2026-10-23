Beşiktaş'tan Fabio Miretti‘nin sakatlığına ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldığı maçta omuzundan sakatlanan Fabio Miretti'nin sakatlık durumu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Italiano, İtalyan orta sahanın birkaç hafta oynayamayacağını açıklamıştı.

MİRETTİ'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Beşiktaş Kulübü orta saha oyuncusu için yeni açıklama yaptı.

Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:

"Fabio Miretti‘nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."