Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace beraberliğini yorumladı! "Çok değerli 1 puan aldık"

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı ve ikinci yarıda 2-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükseltti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bütün oyuncularını tebrik ettiğini belirten Italiano, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok az süre almış oyuncularımla oynadım. Maça kötü başlamadık. İkinci yarıda biraz yavaştık ve goller yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik. 10 kişi kalmamıza rağmen çok değerli 1 puan aldık. Çok zor bir maçtı bizim için ama bence iyi bir iş başardık" dedi.

Önemli olanın kaybetmemek ve devamlılığı sürdürmek olduğunu ifade eden Italiano, "Bu çok önemliydi. 1 puan kazanmak da çok çok önemliydi. Bu 11 ile çıkmak zorundaydık. Üst üste maçlar olunca, oyuncular çok fazla oynayınca sakatlık riski olabiliyor. Miretti, omzundan sakatlandı. Geçen maçta da aynısı Orkun'un başına gelmişti. Avrupa'da oynadığınız zaman, kısa sürelerde maçlar yaptığınız zaman tehlikeli olabiliyor. Vlahovic, Olaitan, Cerny, Murillo gibi oyuncuları oyuna sürdüm. Plan da buydu, onların kalitesine de ihtiyacımız vardı. Onlar da kalitesini gösterdi. Bugün gerçekten çok önemli 1 puan aldık" dedi.

Şu anda iyi durumda olduklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Avrupa'nın önemli takımlarına karşı oynadık. Önümüzde önemli maçlar var. Grubumuz gerçekten zor. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde kendimizi göstermemiz gerekiyor. Çok iyi performanslar göstermeliyiz. Bugün rotasyon yaptım, az süre bulan oyuncularıma şans verdim. Şu ana kadar Avrupa'da iyi ve namağlup durumdayız, böyle devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.