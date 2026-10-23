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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 01:14

Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace beraberliğini yorumladı! "Çok değerli 1 puan aldık"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, "10 kişi kalmamıza rağmen çok değerli 1 puan aldık. Çok zor bir maçtı bizim için ama bence iyi bir iş başardık" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace beraberliğini yorumladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 01:14

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında 'da İngiltere temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı ve ikinci yarıda 2-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükseltti.

Beşiktaş'ta teknik direktör , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace beraberliğini yorumladı! "Çok değerli 1 puan aldık"

Bütün oyuncularını tebrik ettiğini belirten Italiano, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok az süre almış oyuncularımla oynadım. Maça kötü başlamadık. İkinci yarıda biraz yavaştık ve goller yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik. 10 kişi kalmamıza rağmen çok değerli 1 puan aldık. Çok zor bir maçtı bizim için ama bence iyi bir iş başardık" dedi.

Önemli olanın kaybetmemek ve devamlılığı sürdürmek olduğunu ifade eden Italiano, "Bu çok önemliydi. 1 puan kazanmak da çok çok önemliydi. Bu 11 ile çıkmak zorundaydık. Üst üste maçlar olunca, oyuncular çok fazla oynayınca sakatlık riski olabiliyor. Miretti, omzundan sakatlandı. Geçen maçta da aynısı Orkun'un başına gelmişti. Avrupa'da oynadığınız zaman, kısa sürelerde maçlar yaptığınız zaman tehlikeli olabiliyor. Vlahovic, Olaitan, Cerny, Murillo gibi oyuncuları oyuna sürdüm. Plan da buydu, onların kalitesine de ihtiyacımız vardı. Onlar da kalitesini gösterdi. Bugün gerçekten çok önemli 1 puan aldık" dedi.

Şu anda iyi durumda olduklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Avrupa'nın önemli takımlarına karşı oynadık. Önümüzde önemli maçlar var. Grubumuz gerçekten zor. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde kendimizi göstermemiz gerekiyor. Çok iyi performanslar göstermeliyiz. Bugün rotasyon yaptım, az süre bulan oyuncularıma şans verdim. Şu ana kadar Avrupa'da iyi ve namağlup durumdayız, böyle devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#crystal palace
#Vincenzo Italiano
#Spor
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