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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:23

Beşiktaş'ta Miretti şoku! İtalyan oyuncu sakatlandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan İtalyan oyuncu Fabio Miretti, 36. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Miretti şoku! İtalyan oyuncu sakatlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:23

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında 'da İngiltere temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş karşılaşmaya Nübel, Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Miretti, İlhan Fakılı, Trossard ve Oh ilk 11'iyle başladı.

MIRETTI SAKATLANARAK MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta İtalyan oyuncu Fabio Miretti, mücadelenin 36. dakikasında Kamada ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak sakatlık geçirdi. Miretti'nin yerden kalkamaması üzerine sağlık ekipleri oyuna girerek 23 yaşındaki oyuncuya ilk müdahalede bulundu.

Beşiktaş'ta Miretti şoku! İtalyan oyuncu sakatlandı

Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Miretti kenara gelirken yerine Salih Özcan oyuna girdi.

Fabio Miretti'nin sağlık durumu önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#crystal palace
#Miretti
#Spor
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