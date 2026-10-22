Beşiktaş'ta Miretti şoku! İtalyan oyuncu sakatlandı

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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş karşılaşmaya Nübel, Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Miretti, İlhan Fakılı, Trossard ve Oh ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta İtalyan oyuncu Fabio Miretti, mücadelenin 36. dakikasında Kamada ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak sakatlık geçirdi. Miretti'nin yerden kalkamaması üzerine sağlık ekipleri oyuna girerek 23 yaşındaki oyuncuya ilk müdahalede bulundu.
Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Miretti kenara gelirken yerine Salih Özcan oyuna girdi.
Fabio Miretti'nin sağlık durumu önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.