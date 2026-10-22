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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 22:33

EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

EuroLeague'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türk derbisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, karşılaşmayı 89-80'lik skorla kazanarak 3. galibiyetini elde ederken Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 22:33

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'de heyecan 7. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden iki takım, ile , Turkcell Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'a üstünlük kurduğu çeyreği 29-17 önde tamamladı.

EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, farkı açarak devreye 57-36'lık üstünlükle girmeyi başardı.

EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

Maçın üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan konuk ekip Beşiktaş, farkı kapatmayı başarsa da son periyoda önde giren taraf 68-60'lık skorla Anadolu Efes oldu.

EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

Mücadelenin dördüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken baştan sona elinde bulunduğu üstünlüğü korumayı başaran ve hata yapmayan Anadolu Efes, maçı 89-80'lik skorla kazandı.

EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 7. maçında 3. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise bu sonuçla EuroLeague'deki 7. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi 'u konuk edecek.

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#Beşiktaş
#Anadolu Efes
#Basketbol
#euroleague
#olympiakos
#Hapoel Tel Aviv
#Spor
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