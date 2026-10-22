EuroLeague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes! Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan 7. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden iki takım, Anadolu Efes ile Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'a üstünlük kurduğu çeyreği 29-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, farkı açarak devreye 57-36'lık üstünlükle girmeyi başardı.

Maçın üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan konuk ekip Beşiktaş, farkı kapatmayı başarsa da son periyoda önde giren taraf 68-60'lık skorla Anadolu Efes oldu.

Mücadelenin dördüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken baştan sona elinde bulunduğu üstünlüğü korumayı başaran ve hata yapmayan Anadolu Efes, maçı 89-80'lik skorla kazandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 7. maçında 3. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise bu sonuçla EuroLeague'deki 7. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.