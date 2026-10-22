CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Hearts Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Konferans Ligi'nde lig aşamasında 2. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, dev organizasyondaki 2. hafta maçında Trabzon'da İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

AVRUPA'DA 159. KARŞILAŞMA

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts ile mücadele edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor, son maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 yenmişti.

HEARTS'IN SON DURUMU

Wouter Vrancken yönetimindeki Hearts, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Nordsjaelland ile 1-1 berabere kalmıştı. İskoçya ekibi, Konferans Ligi'nde 1 puanla 20. sırada bulunuyor.

Hearts, İskoçya Ligi'nde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Hearts, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde 3. sırada yer alan Hearts, son maçında deplasmanda karşılaştığı Celtic'e 7-1 kaybetmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Franculino

Hearts: Reus, Borchgrevink, Walcott, Mccart, Milne, Mendy, McEntee, Braga, Miller, McPake, Wilson

TRABZONSPOR - HEARTS CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor-Hearts karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.