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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Crystal Palace Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında saat 22.00'de İstanbul'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı devirerek puanını 9'a yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Crystal Palace Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:00

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 3. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , dev organizasyondaki 3. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi 'ı ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Crystal Palace Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

AVRUPA'DA 267. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 266 müsabakanın 104'ünden galip ayrıldı. Söz konusu mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 363 gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 399 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Marsilya'yı 4-1, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde 6 puanı bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Topladığı 15 puanla ligde 5. sırada bulunan Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 yenilmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Crystal Palace Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

CRYSTAL PALACE'IN SON DURUMU

Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Lech Poznan'ı 4-0 yenerken 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'a 3-2 mağlup olmuştu. İngiliz ekibinin Avrupa Ligi'nde 3 puanı bulunuyor.

Crystal Palace, Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Crystal Palace, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Topladığı 7 puanla ligde 14. sırada bulunan Crystal Palace, son maçında deplasmanda karşılaştığı Brighton'a 5-0 kaybetmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Crystal Palace Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalili, Wharton, Timber, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#crystal palace
#Vincenzo Italiano
#Pierre Sage
#Spor
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