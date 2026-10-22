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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:33

Trabzonspor'da Reis, Hearts zaferiyle ilgili konuştu! "6 puan beni gayet mutlu ediyor"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, "İki maç sonunda aldığımız 6 puan gayet iyi. Ancak bu 6 puanın lig aşamasını geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemeliyiz. Önümüzdeki maça ve oynayacağımız bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Reis, Hearts zaferiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:33

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Trabzonspor'da Reis, Hearts zaferiyle ilgili konuştu! "6 puan beni gayet mutlu ediyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Reis, Hearts zaferiyle ilgili konuştu! "6 puan beni gayet mutlu ediyor"

Reis, maçın başlangıcında yaşadıkları sıkıntılara rağmen ilerleyen bölümde oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirterek, "İlk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandığımız bir maç oldu. Aslında bu normal bir durum. Takımda birçok değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Tamamıyla yeni bir orta sahamız vardı. Savunmanın arka dörtlüsünde de değişiklikler yaptık. İlk fırsatı rakibimiz Hearts buldu. Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Bunun dışında maçın genelinde daha iyi oynayan taraf bizdik. İyi fırsatlar da yakaladık. İkinci yarıda golün gelmesiyle birlikte her şey kontrol altına girdi ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Genel olarak değerlendirdiğimizde iki maçta alınan 6 puan beni gayet mutlu ediyor" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ LİG AŞAMASINI GEÇMEK"

UEFA Konferans Ligi’ndeki hedeflerine de değinen Reis, puan kayıplarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Daha önce Samsunspor ile yaşadığı süreci hatırlatan Alman teknik adam, "Hedefimiz elbette lig aşamasını geçmek olacak. Eski takımım Samsunspor ile de bu turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştık. Ancak daha sonrasında kolay puan kayıpları yaşadığımız için play-off oynamak durumunda kalmıştık. Şu anki durumumuzu değerlendirdiğimizde iki maç sonunda aldığımız 6 puan gayet iyi. Ancak bu 6 puanın lig aşamasını geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemeliyiz. Önümüzdeki maça ve oynayacağımız bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Konferans Ligi’nde bir sonraki maçımızda yine bir Alman takımıyla karşılaşacağız. O maçı da en iyi şekilde geçerek öncelikle lig aşamasını geçmek istiyoruz. Sonrasını daha sonra değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Reis, Hearts zaferiyle ilgili konuştu! "6 puan beni gayet mutlu ediyor"

"GENÇ OYUNCULAR BÖYLE HATALAR YAPABİLİYOR"

Reis, Cabral’ın gördüğü kırmızı kartla ilgili değerlendirmesinde ise benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek oyuncuların daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Reis, "Kırmızı kartla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne düşündüğümü burada çok fazla ifade etmek istemiyorum. Çünkü Samsun’da da benzer bir durum yaşandı ve orada da kırmızı kart gördük. Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. Cabral da yaşanan durumdan dolayı çok mutsuz. Daha dikkatli olmalıyız. Bu konuda çok daha fazla özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ONUACHU İÇİN RİZESPOR MAÇI ERKEN OLABİLİR"

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Thomas Reis, ’nun Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olabileceğini, Mustafa’nın ise kadroda yer almasını beklediklerini söyledi. Alman teknik direktör, "Paul Onuachu hakkında şunu ifade edebilirim; Rizespor maçı kendisi için biraz erken olabilir. Belki ilk 11’de başlaması için erken olacak. Ancak Rizespor maçından sonra bizimle birlikte olmasını umuyorum. Mustafa’nın durumuyla ilgili olarak da Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz. Onun da en kısa zamanda en iyi haliyle yeniden bizimle olmasını umuyorum" dedi.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#paul onuachu
#Thomas Reis
#Hearts
#Spor
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