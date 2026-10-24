Maç sırasında kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Türk oyuncu hastaneye kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde futbolseverleri şoke eden bir olay yaşandı. 7. Grup'ta 2. hafta maçında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında üzücü bir olay meydana geldi.

AKIN KARAASLAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan, maçın bitmesine kısa bir süre kala aniden fenalaşarak yere yığıldı. Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.