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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:48

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını etkileyecek olan dev derbi için geri sayım resmen başladı. Son iki resmi karşılaşmasında Kasımpaşa’yı Süper Lig’de, Lille’i ise Şampiyonlar Ligi’nde mağlup ederek müthiş bir form yakalayan Galatasaray, gözünü tamamen pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe mücadelesine dikti. Sarı-kırmızılı yönetim, ezeli rekabette hem seriyi sürdürmek hem de puan farkını açmak adına futbolcularına dev bir galibiyet primi belirledi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:48

Teknik direktör yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri’nde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarda pas ve şut çalışmalarının ardından çift kale maçla hazırlıklarına devam ediyor. 

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı motive etmek amacıyla futbolculara 2 milyon euro prim açıklayarak kritik maça hazırlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri’nde çalışmalar devam ediyor.
Antrenmanlarda pas, şut çalışmaları ve çift kale maç yapılıyor.
Takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde futbolculara toplam 2 milyon euro prim dağıtılacağı açıklandı.
Bu galibiyetle ezeli rakibiyle arasındaki puan farkının 6'ya çıkarılması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!

Takımda moral ve motivasyonun en üst düzeyde olduğu gözlenirken, teknik heyet ve oyuncular tamamen ’taki bu zorlu 90 dakikaya odaklanmış durumda.

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA 2 MİLYON PRİM

Başkan ve yönetim kurulu, kritik mücadele öncesinde takımı ateşleyecek hamleyi yaptı. Son iki resmi karşılaşmasını kazanarak büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılı futbolculara, derbisinin kazanılması halinde toplam 2 milyon euro prim dağıtılacağı açıklandı.

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!

Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6’ya yükseltecek olan Aslan, zirve yolunda çok büyük bir avantajın sahibi olmayı hedefliyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, bu kritik derbi zaferi için tek yürek olmuş durumda.

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ETİKETLER
#okan buruk
#fenerbahçe
#Futbol
#dursun özbek
#rams park
#Kemerburgaz Tesisleri
#Spor
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