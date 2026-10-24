Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!

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İstanbul
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri’nde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarda pas ve şut çalışmalarının ardından çift kale maçla hazırlıklarına devam ediyor.
Takımda moral ve motivasyonun en üst düzeyde olduğu gözlenirken, teknik heyet ve oyuncular tamamen RAMS Park’taki bu zorlu 90 dakikaya odaklanmış durumda.
Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kritik mücadele öncesinde takımı ateşleyecek hamleyi yaptı. Son iki resmi karşılaşmasını kazanarak büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılı futbolculara, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde toplam 2 milyon euro prim dağıtılacağı açıklandı.
Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6’ya yükseltecek olan Aslan, zirve yolunda çok büyük bir avantajın sahibi olmayı hedefliyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, bu kritik derbi zaferi için tek yürek olmuş durumda.