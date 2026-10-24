Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:36

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da, sakatlıkları bulunan yıldız isimlerin son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:36

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi ’yi sahasında ağırlayacak olan , dev derbinin hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesinde Kemerburgaz'dan gelen haberler camianın yüzünü güldürdü. Sakatlıkları nedeniyle durumları belirsizliğini koruyan , ve ’nun sahadaki yerlerini alıp alamayacakları netleşmeye başladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

RAFAEL LEAO DEV MAÇTA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Rafael Leao, gerçekleştirilen son antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Sağlık ekibiyle yakından temas halinde olan yıldız futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek Fenerbahçe karşısında mutlaka forma giymek istediğini ilettiği öğrenildi. Oyuncunun derbide görev alıp almayacağı, sağlık kurulunun hazırlayacağı detaylı raporda risk durumunun tamamen ortadan kalkmasına bağlı olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

WİLFRİED SİNGO TAMAMEN İYİLEŞTİ

Sarı-kırmızılılarda 3 Eylül tarihindeki idmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Wilfried Singo’dan da sevindirici haber geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille mücadelesinin kadrosunda yer alan ancak riske edilmeyerek süre verilmeyen Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun tedavisi tamamlandı. Fiziksel olarak hazır hale gelen Singo'nun, zorlu Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmak için hırslı bir şekilde çalıştığı belirtildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

BARIŞ ALPER YILMAZ DERBİ İDMANINDA YER ALDI

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasmanında Lille’i 4-2 mağlup ettiği tarihi zaferde aşil tendonunda ağrı hissederek kenara gelen Barış Alper Yılmaz’ın durumu da netlik kazanıyor. Milli futbolcunun takımla yapılan son antrenmanın tamamında yer alması, derbide oynama ihtimalini oldukça güçlendirdi. Barış Alper’in ilk 11’deki durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından kesinleşecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

OKAN BURUK HÜCUM HATTINI BELİRLEDİ

Sakat futbolcuların takıma dönmesiyle eli rahatlayan teknik direktör Okan Buruk, derbi planını büyük ölçüde şekillendirdi. Deneyimli teknik adamın, Lille karşısında sergilenen etkili oyunu ve hücum performansını koruyarak dev maça Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen dörtlüsünden oluşan güçlü bir hücum hattıyla çıkmayı hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 84 milyon euro fark dikkat çekti
Aziz Yıldırım'dan şok İsmail Kartal açıklaması: 'Kafamda Yoktu' dedi, veda tarihini duyurdu!
ETİKETLER
#galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#fenerbahçe
#Futbol
#Wilfried Singo
#Rafael Leao
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.