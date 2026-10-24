Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesinde Kemerburgaz'dan gelen haberler camianın yüzünü güldürdü. Sakatlıkları nedeniyle durumları belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao ve Wilfried Singo’nun sahadaki yerlerini alıp alamayacakları netleşmeye başladı.

RAFAEL LEAO DEV MAÇTA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Rafael Leao, gerçekleştirilen son antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Sağlık ekibiyle yakından temas halinde olan yıldız futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek Fenerbahçe karşısında mutlaka forma giymek istediğini ilettiği öğrenildi. Oyuncunun derbide görev alıp almayacağı, sağlık kurulunun hazırlayacağı detaylı raporda risk durumunun tamamen ortadan kalkmasına bağlı olacak.

WİLFRİED SİNGO TAMAMEN İYİLEŞTİ

Sarı-kırmızılılarda 3 Eylül tarihindeki idmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Wilfried Singo’dan da sevindirici haber geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille mücadelesinin kadrosunda yer alan ancak riske edilmeyerek süre verilmeyen Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun tedavisi tamamlandı. Fiziksel olarak hazır hale gelen Singo'nun, zorlu Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmak için hırslı bir şekilde çalıştığı belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DERBİ İDMANINDA YER ALDI

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasmanında Lille’i 4-2 mağlup ettiği tarihi zaferde aşil tendonunda ağrı hissederek kenara gelen Barış Alper Yılmaz’ın durumu da netlik kazanıyor. Milli futbolcunun takımla yapılan son antrenmanın tamamında yer alması, derbide oynama ihtimalini oldukça güçlendirdi. Barış Alper’in ilk 11’deki durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından kesinleşecek.

OKAN BURUK HÜCUM HATTINI BELİRLEDİ

Sakat futbolcuların takıma dönmesiyle eli rahatlayan teknik direktör Okan Buruk, derbi planını büyük ölçüde şekillendirdi. Deneyimli teknik adamın, Lille karşısında sergilenen etkili oyunu ve hücum performansını koruyarak dev maça Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen dörtlüsünden oluşan güçlü bir hücum hattıyla çıkmayı hedeflediği öğrenildi.