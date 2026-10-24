Fenerbahçe'nin olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Başkan Aziz Yıldırım'ın kulüp içi tartışmalara ve dışarıdan gelen eleştirilere cevap verdiği tarihi anlara sahne oldu. Kürsüde sert ifadeler kullanan Yıldırım, kulüp çevresindeki bilgi kirliliğine tepki gösterirken, görevi bırakacağını belirterek camiaya radikal kararlarını tek tek sıraladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aziz Yıldırım'dan şok İsmail Kartal açıklaması: 'Kafamda yoktu' dedi, veda tarihini duyurdu! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda, mayıs ayından sonra görevde olmayacağını ve kulübe sahip çıkılması çağrısında bulundu. Aziz Yıldırım, bir daha Divan Kurulu'na gelmeyeceğini belirtti. Kulüp dışındaki söylemlere tepki göstererek, "Sussunlar diye 3-4 defa haber gönderdim" dedi. Mayıs ayından sonra kulüpte yer almayacağını kesin bir dille ifade etti. Sarı-lacivertli camiaya kulübe sahip çıkma çağrısı yaptı.

"SUSSUNLAR DİYE 3-4 DEFA HABER GÖNDERDİM"

Konuşmasının başında Divan Kurulu üyelerine duyduğu saygıyı dile getiren Aziz Yıldırım, kulüp dışından yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Sürece dair kapalı kapılar ardında konuşan kişilere uyarılarda bulunan Yıldırım, "Bir daha Divan Kurulu'na gelmeyeceğim. Sizlere saygı duyuyorum. Dışarıda konuşuyorlar, 3-4 defa haber gönderdim sussunlar diye. Siz anlatılanlara ne kadar vakıfsınız?" ifadelerini kullandı.

GÖREVİ BIRAKACAĞI TARİHİ AÇIKLADI: "MAYISTAN SONRA YOKUM"

Gelecek planlamasına dair net bir çizgi çeken ve veda niteliğinde bir çağrıda bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı, mayıs ayından sonra görevde olmayacağını kesin bir dille aktardı. Camiaya kulübe sahip çıkma çağrısı yapan Yıldırım, "Ben mayıstan sonra yokum. Bir daha bu kulübün içine gelmem. Kulübe sahip çıkın" diyerek noktayı koydu.

"ALDIĞINIZ PARALARI YEDİNİZ!"

Kulübün mali tablosuna ve geçmiş dönem transfer süreçlerine de değinen Yıldırım, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın satın aldığı, bütün bonservislerini ödediği oyunculardan 4 taneyi sattınız ve 45 milyon euro bu kulübe girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Aldınız oyuncuları, sonra o oyuncuları sattınız. Borcu duruyor, aldığınız paraları yediniz. Tablo iyi değil haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında, dolar-euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak. Ve soktuk bir kısmını da. Ancak öyle, o şekilde limitleri aştık ve diğer borçları kapattık, hallettik."

"KULÜBE 217 MİLYON EURO SOKMUŞUZ"

Mevcut finansal durum hakkında detaylı rakamlar paylaşan Aziz Yıldırım, kasadaki son durumu açıklayarak, "Şimdi son durum; 22 Ekim itibariyle biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz. Bunun karşılığında da biz 155 milyon 186 bin 304 euro da harcamışız ve 38 milyon euro da kasada para duruyor, bilginiz olsun" dedi.

SAMANDIRA TESİSLERİ İÇİN MÜJDELİ HABER

Sarı-lacivertli taraftarları ve üyeleri sevindiren bir gelişmeyi de paylaşan Yıldırım, Samandıra Tesisleri'nin tapusunun alındığını duyurdu. Tapuyu göstererek müjdeyi veren başkan, "Samandıra'nın tapusunu aldık. Tapu burada. Kulübe hayırlı olsun. 4-5 yönetici arkadaşımız maliyeti üstlendi" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL VE AVRUPA DEĞERLENDİRMESİ

Teknik heyet ve takımın performansına yönelik eleştirilere de cevap veren Yıldırım, İsmail Kartal'ın göreve gelişi ve Şampiyonlar Ligi süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Aston Villa'dan 6 tane gol yemememiz lazım, bu tamam. Ama oyuncular bireysel olarak hata yapabilir, doğaldır. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız dedik. Katıldık mı, katıldık? 18 sene sonra! 26 milyon euro geldi mi? Herkesin mutlu olması lazım. Geldi, harcadık. Herkesin mutlu olması lazım, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık diye herkes mutsuz!

İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için hep beraber laflar söylemediniz mi! İsmail hocayı getir demediniz mi? Mayıs ayı gelir, başarısız olursa bir daha da buraya gelemez. Benim gelemeyeceğim gibi."

'İSMAİL KARTAL'I GÖNDERMEM!'

"İsmail Kartal'ı göndermem, bunu bilin. O kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Ayıp ya, vallahi ayıp!"

'MAYISA KADAR SABREDİN!'

"Biz şampiyon olacağız, inanın. Mayısa kadar sabredin. Olamazsak da ben zaten mayısta yokum, hoca da gider, futbolcuları da gönderirseniz. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım da bana hesap soruyorsunuz? Ake, Vedat, Lukaku, hepsi nokta atışı. Guendouzi'yi 50, Kante'yi 60 milyon euro'ya almışsınız. Nasıl satacağız? Ocak ayında da gerekli transferleri yapacağız."

'ASENSİO DİYE BAĞIRMIYOR MUYDUNUZ?'

"Konyaspor maçında Asensio diye bağırmıyor muydunuz? İsmail Kartal da oyuna sokmadı mı? Sakattı... Geldiği noktada en son ben müdahil oldum. Dedim ki açıklama yapın. Doktor da ameliyat olacak dedi. Kulüp içinde her şeyi kamuoyuna anlatmamak suç mu? Sahip çıkmazsak bu oyuncular dağılır, haberiniz olsun."

FENERBAHÇE STADYUMU MALTEPE'YE Mİ TAŞINACAK?

Kamuoyunda Fenerbahçe'nin stadyumunun Maltepe'ye taşınacağı iddialarına açıklık getiren Yıldırım, "2032'deki Avrupa Şampiyonası'nı finalinin Türkiye'de oynanması isteniyor. Devlet, 75 bin kişilik stadyum yapılmasını istiyor. Bizim eski yönetimlerle konuşup belli aşamalara gelmişler. Onlar gidince top bize kaldı. Mevcut stadın büyütülmesiyle ilgili projeler hazırlandı. Hızlandırmak için de Ankara'ya gittim. Orada bu konu tekrar açıldı. Arzu ederseniz Maltepe'de yapılacak stadı size tahsis edelim dediler. Biz de kulübün sağlayacağı menfaatleri görelim dedik. Bunu kongreye götürürüm ve kongre karar verir. Onlar bir hazırlık yapıyorlar. Bu görüşmede, menfaatimizin olması gerektiğini ilettim" ifadelerini kullandı.