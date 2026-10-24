Toplantıda söz alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, kulübün mali verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde (Haziran - Ağustos 2026) 145 milyon Euro gelir elde edildiğini, 133 milyon Euro gider gerçekleştirildiğini belirten Kaya, dönemin 12 milyon Euro gelir fazlasıyla kapandığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 84 milyon euro fark dikkat çekti Fenerbahçe'nin mali durumu ve Türk futbolundaki güncel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, Haziran-Ağustos 2026 döneminde 145 milyon Euro gelir ve 133 milyon Euro giderle 12 milyon Euro gelir fazlası elde edildiğini duyurdu. Aynı dönemde kulübün net borcunun 248 milyon Euro'dan 164 milyon Euro'ya gerileyerek 84 milyon Euro azaldığı belirtildi. Kaya, yönetiminin tesis yenileme ve Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetini tamamen üstlendiğini ve bu yatırımların kulübe ek yük getirmediğini vurguladı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, MHK operasyonuna değinerek, ligin kaderini kişisel tercihlerle belirleyen hakemler olduğunu ve soruşturmanın derinleşmesini beklediklerini ifade etti. Mosturoğlu, köhnemiş sisteme ve bozuk düzene karşı mücadele ettiklerini, sadece isimlerin değişmesinin yeterli olmadığını savundu.

Tanju Kaya, mali tablodaki sevindirici gelişmeyi şu rakamlarla özetledi:

31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra net borç 248 milyon euroyken, 31 Ağustos 2026 itibariyle net borç 164 milyon euroya geriledi. Üç aylık kısa süre içerisinde borçta 84 milyon Euro azalma sağlandı.

Ayrıca Kaya, Haziran 2026'da göreve gelen yönetimin, kulüp tesislerinde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı süren Maltepe Akademi Tesisleri’nin maliyetini tamamen üstlendiğini, sponsorluk görüşmeleri süren Dereağzı Metin Aşık Tesisleri dışındaki bu yatırımların kulübe hiçbir mali yük getirmediğini vurguladı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU’NDAN MHK SORUŞTURMASI VE BOZUK DÜZEN ÇIKIŞI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, toplantının açılış konuşmasında Türk futbol gündemini sarsan MHK operasyonuna ve soruşturmanın seyrine dair çok net mesajlar verdi.

Yıllardır dile getirdikleri haklılığın bugün acı bir şekilde tescil edildiğini belirten Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır bu kürsüden yaptığımız konuşmalarda, kulübümüz tarafından yayınlanan bildirilerde haykırdığımız 'Türk futbolunda gözlerimiz önünde trajik bir tiyatro oynanıyor' sözünün ne kadar büyük bir gerçekliğe dayandığı bugün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Tutuklu bulunan MHK Başkanı’nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir! Soruşturmanın derinleşmesini bekliyoruz."

Sadece kişilerin istifasını isteyenlerin samimiyetini sorgulayan Mosturoğlu, bozuk düzenin paydaşlarına karşı kararlı bir duruş sergilediklerini dile getirdi:

"Bizler Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş, isimlerin değişmesi yetmez reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Sadece kişilerin istifasını isteyenlerin samimiyetini sorgulayın! Onlar yıkılması gereken bozuk düzenin paydaşlarıdır! Er geç bunlar da layık oldukları kaderi yaşayacaklar, iş tuttukları ortakları gibi tarihin karanlık sayfalarına gömüleceklerdir. Mücadelemiz sadece kendimiz için değil, adalet, temiz futbol ve Türk futbolunun geleceği içindir. Mücadelemiz kişilerle değil, bozuk düzene karşıdır."