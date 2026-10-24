Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 84 milyon euro fark dikkat çekti

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İstanbul
Toplantıda söz alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, kulübün mali verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde (Haziran - Ağustos 2026) 145 milyon Euro gelir elde edildiğini, 133 milyon Euro gider gerçekleştirildiğini belirten Kaya, dönemin 12 milyon Euro gelir fazlasıyla kapandığını duyurdu.
Tanju Kaya, mali tablodaki sevindirici gelişmeyi şu rakamlarla özetledi:
31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra net borç 248 milyon euroyken, 31 Ağustos 2026 itibariyle net borç 164 milyon euroya geriledi. Üç aylık kısa süre içerisinde borçta 84 milyon Euro azalma sağlandı.
Ayrıca Kaya, Haziran 2026'da göreve gelen yönetimin, kulüp tesislerinde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı süren Maltepe Akademi Tesisleri’nin maliyetini tamamen üstlendiğini, sponsorluk görüşmeleri süren Dereağzı Metin Aşık Tesisleri dışındaki bu yatırımların kulübe hiçbir mali yük getirmediğini vurguladı.
Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, toplantının açılış konuşmasında Türk futbol gündemini sarsan MHK operasyonuna ve soruşturmanın seyrine dair çok net mesajlar verdi.
Yıllardır dile getirdikleri haklılığın bugün acı bir şekilde tescil edildiğini belirten Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır bu kürsüden yaptığımız konuşmalarda, kulübümüz tarafından yayınlanan bildirilerde haykırdığımız 'Türk futbolunda gözlerimiz önünde trajik bir tiyatro oynanıyor' sözünün ne kadar büyük bir gerçekliğe dayandığı bugün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Tutuklu bulunan MHK Başkanı’nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir! Soruşturmanın derinleşmesini bekliyoruz."
Sadece kişilerin istifasını isteyenlerin samimiyetini sorgulayan Mosturoğlu, bozuk düzenin paydaşlarına karşı kararlı bir duruş sergilediklerini dile getirdi:
"Bizler Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş, isimlerin değişmesi yetmez reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Sadece kişilerin istifasını isteyenlerin samimiyetini sorgulayın! Onlar yıkılması gereken bozuk düzenin paydaşlarıdır! Er geç bunlar da layık oldukları kaderi yaşayacaklar, iş tuttukları ortakları gibi tarihin karanlık sayfalarına gömüleceklerdir. Mücadelemiz sadece kendimiz için değil, adalet, temiz futbol ve Türk futbolunun geleceği içindir. Mücadelemiz kişilerle değil, bozuk düzene karşıdır."