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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:32

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak dev Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe’de teknik direktör hareketliliği tavan yaptı. Sezon başında adı Hakan Safi ile anılan dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli camiada heyecana sebep oldu. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:32

Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler ’ta oynanacak olan dev - derbisine çevrildi. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte saha içi kadar teknik kadro gündemi de büyük bir merakla takip ediliyor. 

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

Teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği açısından kritik bir viraj olarak görülen derbide yaşanabilecek olası bir puan kaybı durumunda, yönetimin teknik direktör konusunu yeniden masaya yatırması ve alternatif isimlerle temasa geçmesi bekleniyor.

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

HAKAN SAFİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışlarında adı tekrar ön plana çıkan en güçlü adaylardan biri ise hiç şüphesiz Antonio Conte. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışı döneminde Hakan Safi’nin listesindeki teknik adam adayları arasında yer alan tecrübeli çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. O dönemde yapılan görüşmelerde Conte’nin, Safi’nin seçimi kazanması halinde Kadıköy’e gelmeye sıcak baktığı konuşulmuştu.

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

CONTE SUSKUNLUĞUNU BOZDU: "DOĞRU KOŞULLAR OLUŞURSA..."

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için senaryolar üretilirken, İtalyan teknik adamdan kafa karıştıran ve bir o kadar da açık kapı bırakan bir açıklama geldi. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden geleceğine dair önemli ifadeler kullanan Conte, şu an için hiçbir kulüple son aşamaya gelmiş bir görüşmesi olmadığını vurguladı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, sahalara dönme ihtimalini de kesin bir dille reddetmedi. Acele etmeyeceğini belirten tecrübeli isim, doğru projenin ve şartların oluşması halinde teklifleri değerlendireceğini ifade etti.

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

MANCHESTER UNITED DA PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Antonio Conte’nin ismi yalnızca Fenerbahçe ile değil, İngiliz devi ile de anılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Como’ya 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Manchester United’da teknik sorumlu Michael Carrick’in koltuğu sallanırken, yönetimin liste başında Conte’nin yer aldığı öne sürülüyor.

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Hakkında çıkan yüksek maaş talebi ve 'aşırı yetki' iddialarına da cevap veren İtalyan teknik adam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adım çok sayıda kulüple anıldı ancak şu anda ileri aşamaya ulaşmış herhangi bir görüşme bulunmuyor. Napoli'de geçirdiğim harika ve başarılı dönemin ardından teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğum zamanı kullanacağım. Bu, üzerinde dikkatle düşüneceğim bir karar olacak ve ancak koşulların doğru olduğuna inandığımda kararımı vereceğim.

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

Hakkımda konuşulan kulüplerden talep ettiğim öne sürülen mali şartlar ve tam yetki isteklerinin yanı sıra 'güçlü kişiliğim' olarak tanımlanan özelliğim nedeniyle çekinceler yaşandığına ilişkin haberleri okudum. Şu anda bu değerlendirmeleri destekleyecek somut bir dayanak bulunmadığından söz konusu haberler asılsızdır.

Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu

Somut bir fırsat ortaya çıkarsa ilgili kulüple görüşmeler yapmak ve olası bir anlaşmanın şartlarını, her iki tarafın ihtiyaçlarını, ayrıca teknik direktörlük anlayışımı ve çalışma yaklaşımımı dikkate alarak birlikte değerlendirmek için doğru zaman o zaman olacaktır. O zamana kadar taleplerim ve profesyonel geleceğim hakkındaki tüm varsayımlar spekülasyondan ibarettir."

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Futbol
#rams park
#antonio conte
#Manchester United
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