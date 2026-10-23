Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Sezonun merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan derbi öncesinde gözler, bilet satış takvimini çevrildi. Taraftarlar, satış tarihinin yanı sıra bilet fiyatlarını ve satışta uygulanacak öncelik koşullarını da öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler nereden alınacak? İşte derbi biletlerine ilişkin son gelişmeler…

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'deki dev derbinin biletleri cuma günü öncelikli satışa çıktı. Derbi biletleri cumartesi günü saat 11.00'de ise genel satışa sunulacak

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ NERDEN ALINACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletlerinin, önceki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi Passo sistemi üzerinden satışa sunulacak. Taraftarlar, Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden bilet işlemlerini takip edebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu.

Derbide bilet fiyatları:

Premium: 60.000 TL

Delux: 58.000 TL

Lux: 56.000 TL

Classic: 55.000 TL

Kategori 1: 40.000 TL

Kategori 2: 35.000 TL

Kategori 3: 30.000 TL

Kategori 4: 25.000 TL

Kategori 5: 22.500 TL

Kategori 6: 20.000 TL

Kategori 7: 18.000 TL

Kategori 8: 14.000 TL

Kategori 9: 12.000 TL

Kategori 10: 3.250 TL

Kategori 11: 2.800 TL

Misafir: 2.800 TL

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT SAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçında hakem Atilla Karaoğlan olacak. Atilla Karaoğlan kariyerinde 3. kez bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek. Karaoğlan daha önce 10 Nisan 2022'de Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren ve 21 Eylül 2024'te Galatasaray'ın 3-1 kazandığı derbilerde düdük çalmış, iki maç da sarı-lacivertlilerin sahasında oynanmıştı.