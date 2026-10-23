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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:08

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği sezonun ilk büyük derbisi için geri sayım başladı. Futbol gündeminin zirvesinde yer alan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının bilet detayları ve fiyatları resmen açıklandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:08

'de sezonunun en çok merak edilen ve heyecanla beklenen randevularından biri için geri sayım resmen başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren ve milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak takip edeceği dev derbide ile , 'ın çimlerine çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Futbol gündemini sarsan bu kritik 9. hafta karşılaşması öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları ve satış detayları kulüp tarafından duyuruldu. 

MAÇ KÜNYESİ

  • Karşılaşma: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Lig 9. Hafta)
  • Tarih: 26 Ekim Pazartesi
  • Saat: 21.30
  • Stat: Rams Park

KATEGORİ KATEGORİ BİLET FİYATLARI

Milyonlarca taraftarın merakla beklediği dev randevu öncesinde tribün bilet tutarları şu şekilde belirlendi:

  • Premium: ₺60.000
  • Delux: ₺58.000
  • Lux: ₺56.000
  • Classic: ₺55.000
  • Kategori 1: ₺40.000
  • Kategori 2: ₺35.000
  • Kategori 3: ₺30.000
  • Kategori 4: ₺25.000
  • Kategori 5: ₺22.500
  • Kategori 6: ₺20.000
  • Kategori 7: ₺18.000
  • Kategori 8: ₺14.000
  • Kategori 9: ₺12.000
  • Kategori 10: ₺3.250
  • Kategori 11: ₺2.800
  • Misafir Tribünü: ₺2.800
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Kritik 9. hafta mücadele biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarların bilet gişelerine ve dijital platformlara akın etmesi bekleniyor.

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#galatasaray
#futbol
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#rams park
#Spor
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