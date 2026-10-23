Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de futbol sezonunun en çok merak edilen ve heyecanla beklenen randevularından biri için geri sayım resmen başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren ve milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak takip edeceği dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ın çimlerine çıkmaya hazırlanıyor.

Futbol gündemini sarsan bu kritik 9. hafta karşılaşması öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları ve satış detayları kulüp tarafından duyuruldu.

MAÇ KÜNYESİ

Karşılaşma: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Lig 9. Hafta)

Tarih: 26 Ekim Pazartesi

Saat: 21.30

Stat: Rams Park

KATEGORİ KATEGORİ BİLET FİYATLARI

Milyonlarca taraftarın merakla beklediği dev randevu öncesinde tribün bilet tutarları şu şekilde belirlendi:

Premium: ₺60.000

Delux: ₺58.000

Lux: ₺56.000

Classic: ₺55.000

Kategori 1: ₺40.000

Kategori 2: ₺35.000

Kategori 3: ₺30.000

Kategori 4: ₺25.000

Kategori 5: ₺22.500

Kategori 6: ₺20.000

Kategori 7: ₺18.000

Kategori 8: ₺14.000

Kategori 9: ₺12.000

Kategori 10: ₺3.250

Kategori 11: ₺2.800

Misafir Tribünü: ₺2.800

Kritik 9. hafta mücadele biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarların bilet gişelerine ve dijital platformlara akın etmesi bekleniyor.