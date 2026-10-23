Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de futbol sezonunun en çok merak edilen ve heyecanla beklenen randevularından biri için geri sayım resmen başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren ve milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak takip edeceği dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ın çimlerine çıkmaya hazırlanıyor.
Futbol gündemini sarsan bu kritik 9. hafta karşılaşması öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları ve satış detayları kulüp tarafından duyuruldu.
Milyonlarca taraftarın merakla beklediği dev randevu öncesinde tribün bilet tutarları şu şekilde belirlendi:
Kritik 9. hafta mücadele biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarların bilet gişelerine ve dijital platformlara akın etmesi bekleniyor.