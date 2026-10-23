Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Barış Alper Yılmaz şoku: Derbide oynayabilecek mi?

Galatasaray'da son haftalarda sergilediği istikrarlı performans ve mücadeleci futboluyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz'dan teknik direktör Okan Buruk ve taraftarları üzen bir haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan zorlu Lille mücadelesinde takımı adına sahada yine en göze çarpan isimlerden biri olan başarılı hücum oyuncusunun, maç sonrasında artan ağrıları nedeniyle derbi hazırlıklarını sekteye uğrattığı belirtildi.

LİLLE MAÇINDA FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Lille karşılaşması öncesinde de hafif ağrıları bulunan 26 yaşındaki milli futbolcu, kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyerek büyük bir fedakarlık örneği sergilemiş ve sahadaki yerini almıştı. Ancak 90 dakika boyunca takımı için varını yoğunu ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ın maçın ardından ağrılarının ciddi şekilde arttığı tespit edildi.

SON KARAR SAĞLIK HEYETİNİN TETKİKLERİ SONRASI VERİLECEK

Fenerbahçe ile oynanacak sezonun en kritik virajlarından biri öncesinde yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray sağlık heyeti alarma geçti. Yıldız oyuncunun derbide sahada olup olamayacağı, kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek detaylı tetkiklerin ve MR kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Teknik heyetin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve risk alınmayacağı ifade ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başından bu yana hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının en çok süre alan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdi sağlık heyetinden gelecek müjdeli haberi beklerken, Barış Alper Yılmaz'ın dev derbide sahada yer alıp alamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.