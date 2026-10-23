Galatasaray ve Trabzonspor kazandı, Fenerbahçe ve Beşiktaş berabere kaldı! UEFA Ülke Puanı güncellendi

TRABZONSPOR EVİNDE HATA YAPMADI: 2'DE 2!

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor, net bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer; Salah ve Dju'nun kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti ve yoluna dolu dizgin devam etti.