Galatasaray ve Trabzonspor kazandı, Fenerbahçe ve Beşiktaş berabere kaldı! UEFA Ülke Puanı güncellendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahaya çıkan Türk takımları, bu haftayı mağlubiyet yüzü görmeden tamamladı. Temsilcilerimizin elde ettiği 2 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netleşti.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor, net bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer; Salah ve Dju'nun kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti ve yoluna dolu dizgin devam etti.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Crystal Palace mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin golleri Ndidi ve Olaitan'dan geldi. Sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki puanını 7’ye çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki gururumuz Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'i adeta gol yağmuruna tuttu. Sarı-kırmızılılar; Yunus Akgün, Batrakov, Torreira ve Osimhen'in golleriyle sahayı 4-2 galip terk etti. Bu sonuçla Galatasaray, Devler Ligi’ndeki ilk galibiyetini alarak grupta kritik bir virajı döndü.
Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood kaydetti. Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe, Devler Ligi'ndeki puanını 2'ye yükseltti.
Temsilcilerimizin bu hafta topladığı kritik puanların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Türkiye, üst sıraları takibini sürdürürken ilk 10’daki son durum şu şekilde oluştu:
Listenin 1 numarasındaki Premier Lig kulüpleri Avrupa’da doludizgin gitmeye devam ediyor. 106.463 puanla açık ara lider durumda bulunan İngiltere, en yakın takipçisi İtalya’ya neredeyse 16 puanlık dev bir fark atmış durumda.
Serie A ekiplerinin Avrupa kupalarındaki istikrarlı performansı İtalya’yı 90.732 puanla ikinci sırada tutuyor. İspanya ile arasındaki farkı koruyan İtalyanlar, zirve takibini uzaktan sürdürse de ikincilik konumunu sağlamlaştırdı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin gediklisi İspanyol kulüpleri, haftayı yine puanlarla kapattı. 85.868 puana ulaşan İspanya, üçüncü sıradaki yerini koruyarak Almanya’nın kendisini yakalamasına izin vermedi.
Bundesliga temsilcilerinin sergilediği başarılı grafik Almanya’yı 83.973 puana taşıdı. İspanya ile arasındaki farkı her geçen hafta eriten Almanlar, ilk 3 sıraya girmek için baskısını sürdürüyor.
Lille’in sahasında Galatasaray’a 4-2 kaybetmesine rağmen Ligue 1 ekiplerinin genel performansı Fransa’yı 71.010 puanda tuttu. Fransa, Portekiz ile arasındaki puan farkı sayesinde 5. sıradaki konforlu yerini koruyor.
Avrupa’nın yetiştirici ve yarışmacı liglerinden Liga Portugal, 67.350 puanla 6. sırada yer alıyor. Belçika’nın önünde rahat bir konumda bulunan Portekizlilerin hedefi yeniden ilk 5 içerisine girebilmek.
Son yıllarda Avrupa kupalarında topladığı puanlarla dikkat çeken Belçika, 62.450 puanla 7. basamakta. Hollanda ile arasındaki farkı açan Belçika temsilcileri, ilk 7 arasındaki yerini sağlamlaştırmış görünüyor.
Listenin 8. sırasında yer alan Hollanda 55.395 puana sahip. Ancak Eredivisie ekiplerinin bu haftaki puan kayıpları, hemen arkasındaki Türkiye ile arasındaki makasın daralmasına neden oldu.
Haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle kapatan Türkiye, puanını 52.275’e yükseltti! 9. sıradaki yerini sağlamlaştıran temsilcilerimiz, 8. sıradaki Hollanda ile olan puan farkını 3.120 seviyesine kadar indirdi. Süper Lig ekiplerinin bu performansı devam ederken gözümüz 8. sıraya dikilmiş durumda.
İlk 10’un son sırasında yer alan komşu Yunanistan, 46.612 puana ulaştı. Türkiye ile arasındaki puan farkı 5.663'e çıkan Yunanistan, arkasındaki Çekya ve Polonya baskısını hissetmeye devam ediyor.