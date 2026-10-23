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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:30

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın kilit planı: Osimhen'i durduracak isim belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de dev maç öncesi savunma alarmı veriyor. Nathan Ake'nin sakatlığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'i kilitlemek için iki farklı senaryo üzerinde duruyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın kilit planı: Osimhen'i durduracak isim belli oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:30

'de haftanın en kritik mücadelesinde 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan 'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde dev derbi öncesi en büyük sıkıntı ise savunma hattında yaşanıyor. Takımın tecrübeli ismi 'nin sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek olması, teknik heyeti alternatif çözümler aramaya itti.

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın kilit planı: Osimhen'i durduracak isim belli oldu!

Teknik direktör İsmail Kartal, Ake'nin yokluğunda sarı-kırmızılıların tehlikeli forveti 'i durdurma görevini teslim edeceği ismi belirlemek için iki güçlü aday üzerinde yoğunlaştı.

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın kilit planı: Osimhen'i durduracak isim belli oldu!

İLK SENARYO: ARCHİE BROWN SÜRPRİZİ

İsmail Kartal'ın masasındaki en güçlü olasılıklardan biri, sol stoper pozisyonunda Archie Brown'a görev vermek. Deneyimli çalıştırıcı, Archie Brown'ın yüksek hızı ve çabukluğundan yararlanarak Victor Osimhen'in savunma arkasına yapacağı tehlikeli koşuları etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Bu planın hayata geçmesi durumunda, sol bek pozisyonunda ise Levent Mercan formayı giyecek.

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın kilit planı: Osimhen'i durduracak isim belli oldu!

DİĞER ALTERNATİF: OPPONG FORMAYA YAKIN

Sarı-lacivertli teknik adamın önündeki bir diğer seçenek ise stoper hattında Oppong'a şans tanımak. Slavia Prag mücadelesinde Ake'nin sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Ganalı savunmacının sergilediği performans beklentilerin altında kalmış ve eleştiri toplamıştı. Buna rağmen Kartal'ın Oppong'a derbide güven tazeleme ihtimali de masada duruyor. Oppong'un stoperde görev yapması halinde ise sol bekte asıl yeri olan Archie Brown sahaya çıkacak.

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın kilit planı: Osimhen'i durduracak isim belli oldu!
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#victor osimhen
#Süper Lig
#Futbol
#Nathan Ake
#Spor
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