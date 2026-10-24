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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:00

Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’yı sallayan karar!

A Milli Takım’ın ve Inter’in tecrübeli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sakatlığını atlatıp sahalara güçlü bir dönüş yapan milli yıldızın, Milano kulübünde kalmak adına maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’yı sallayan karar!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:00

İtalya ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcumuz ’nun geleceği netlik kazanıyor. Mavi-siyahlı kulüple olan sözleşmesinin son senesine giren deneyimli orta saha oyuncusu, yönetimle yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’yı sallayan karar!

OCAKTAN ÖNCE İMZALAR ATILIYOR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Inter yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayındaki transfer dönemi gelmeden resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor. Tarafların masadaki şartlar üzerinde büyük oranda uzlaşı sağladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’yı sallayan karar!

MAAŞINDA İNDİRİME GİDECEK

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre ekibi, 32 yaşındaki milli yıldızdan mevcut yıllık 6,5 milyon Euro'luk kazancında indirime gitmesini talep etti. Takımda kalmaya sıcak bakan ve Inter'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği ve yeni sözleşmenin daha düşük bir maaş bütçesiyle imzalanacağı ifade edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’yı sallayan karar!

SAKATLIĞI ATLATTI, FORMASINI KAPIP GOLLERİNE BAŞLADI

Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan A Milli Takım kaptanı, tedavi sürecini hızla tamamlayarak yeniden takıma dahil oldu. Formasına kavuştuğu günden bu yana performansıyla göz dolduran başarılı futbolcu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 8 resmi mücadelede 3 gollük katkı sağlayarak kritik maçlarda sahne almaya devam etti.

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#Hakan Çalhanoğlu
#Milano
#inter
#Futbol
#serie a
#La Gazzetta Dello Sport
#Spor
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