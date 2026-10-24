Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’yı sallayan karar!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği netlik kazanıyor. Mavi-siyahlı kulüple olan sözleşmesinin son senesine giren deneyimli orta saha oyuncusu, yönetimle yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldi.

OCAKTAN ÖNCE İMZALAR ATILIYOR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Inter yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayındaki transfer dönemi gelmeden resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor. Tarafların masadaki şartlar üzerinde büyük oranda uzlaşı sağladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDECEK

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Milano ekibi, 32 yaşındaki milli yıldızdan mevcut yıllık 6,5 milyon Euro'luk kazancında indirime gitmesini talep etti. Takımda kalmaya sıcak bakan ve Inter'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği ve yeni sözleşmenin daha düşük bir maaş bütçesiyle imzalanacağı ifade edildi.

SAKATLIĞI ATLATTI, FORMASINI KAPIP GOLLERİNE BAŞLADI

Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan A Milli Takım kaptanı, tedavi sürecini hızla tamamlayarak yeniden takıma dahil oldu. Formasına kavuştuğu günden bu yana performansıyla göz dolduran başarılı futbolcu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 8 resmi mücadelede 3 gollük katkı sağlayarak kritik maçlarda sahne almaya devam etti.