Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Şenol Güneş, katıldığı bir organizasyonda A Milli Takım teknik direktörlüğüyle ilgili sorulara verdiği cevapların ardından başlayan tartışmalara açıklık getirdi.

Sosyal medyada sözlerinin Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine bir sitem veya tepki olarak yorumlanması üzerine yazılı bir mesaj yayımlayan Güneş, herhangi bir beklenti ya da kırgınlık taşımadığını ifade etti.

"SORULAN SORUYA DOĞRUDAN CEVAP VERDİM"

İfadelerinin farklı bir noktaya çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Güneş, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katıldığım etkinlikte A Millî Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim cevabın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum.

'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir cevaptı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım’da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir."

"MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISI HEPİMİZİN ORTAK TEMENNİSİDİR"

Ay-yıldızlı ekibin her kulvarda başarılı olmasını temenni ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, göreve yeni getirilen teknik direktör Sergen Yalçın'a da başarı dileklerini iletti:

"Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Millî Takım’ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."