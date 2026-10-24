Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:21

Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu

Sergen Yalçın ile ilgili sorulan soruya verilen cevabın yanlış anlaşıldığını belirten tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçen Yalçın'a başarılar dilerken sosyal medyadaki sitem iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:21

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden , katıldığı bir organizasyonda teknik direktörlüğüyle ilgili sorulara verdiği cevapların ardından başlayan tartışmalara açıklık getirdi. 

Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu

Sosyal medyada sözlerinin ’ın göreve getirilmesine bir sitem veya tepki olarak yorumlanması üzerine yazılı bir mesaj yayımlayan Güneş, herhangi bir beklenti ya da kırgınlık taşımadığını ifade etti.

Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu

"SORULAN SORUYA DOĞRUDAN CEVAP VERDİM"

İfadelerinin farklı bir noktaya çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Güneş, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katıldığım etkinlikte A Millî Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim cevabın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum.

'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir cevaptı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım’da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir."

Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu

"MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISI HEPİMİZİN ORTAK TEMENNİSİDİR"

Ay-yıldızlı ekibin her kulvarda başarılı olmasını temenni ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, göreve yeni getirilen teknik direktör Sergen Yalçın'a da başarı dileklerini iletti:

"Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Millî Takım’ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Şenol Güneş'ten yeni açıklama! Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem olmuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antonio Conte'den Fenerbahçe taraftarına açık kapı! Bizzat kendisi duyurdu
Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi
Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli’den şoke eden sözler: 'Elleri kesilmeli!'
ETİKETLER
#Milli Takım
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#şenol güneş
#Ay-yıldızlı Ekip
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.