Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli’den şoke eden sözler: 'Elleri kesilmeli!'

Avrupa son dönemde Fransa merkezli başlayan ve birçok ülkeye sıçrayan toplumsal olaylar ve artan asayiş sorunlarıyla çalkalanırken, futbol dünyasının tanıdık bir ismi gündemi sarstı. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Theo Hernandez’in eşi, İtalyan influencer Zoe Cristofoli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tartışmaların odağı haline geldi.

MİLANO'DAKİ SOYGUN BARDAĞI TAŞIRDI

Yaşamını Suudi Arabistan’da sürdüren Zoe Cristofoli, Milano’da bir dükkan sahibinin soygun girişimi sırasında iş yerini sopayla savunmaya çalıştığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Avrupa’daki güvenlik ve şiddet zafiyetlerini sert bir dille eleştiren Cristofoli, Suudi Arabistan'da uygulanan sert kanunları örnek gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Cristofoli, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'da hırsızlık yaparsan, ellerini keserler! Başta, 'Bu fazla mı?' diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Mazeret yok, sadece ortadan kaldırılmalılar!"

ELEŞTİRİLERE CEVAP: "IRKÇI DEĞİLİM"

Sert açıklamalarının ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgasıyla karşılaşan İtalyan model, gelen eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yaparak kendisini savundu. Sözlerinin "ırkçılık" olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Cristofoli, Avrupa'daki toplumsal gidişatın sorgulanması gerektiğini belirtti:

"Irkçı değilim ve asla da olmayacağım. Ancak İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde tanık olduğumuz şiddet görüntüleri ve ayaklanmalar karşısında, şunu sormaya cesaret etmeliyiz: Neden bu noktaya geldik? Ne yanlış gitti? Yıllar boyunca neyi hafife aldık? Neden bazı durumların yönetilmesi bu kadar zor hale geldi? Bu soruları sormak ırkçı olmak anlamına gelmez."

Açıklamasının sonunda şiddetin kesinlikle meşrulaştırılamayacağını vurgulayan ünlü isim, "Bu, bir sorun daha da büyümeden onu anlamak istemek demektir çünkü bir sorunu görmezden gelmek, onun ortadan kalkmasını sağlamaz. Bugün durum böyle, yarın ne olacak? Şiddet asla kabul edilemez" diyerek sözlerini noktaladı.