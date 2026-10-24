Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını koruyan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana listede yer alan ancak yüksek maliyeti nedeniyle askıya alınan Bruno Fernandes transferini yeniden gündemine aldı.

İngiliz basınından Team Talk kaynaklı haberlere göre, Manchester United’da yaşadığı sportif mutsuzluk nedeniyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki Portekizli süper yıldız, kariyerine zirve yarışı veren ve Devler Ligi'nde iddialı olan bir kulüpte devam etmek istiyor. Manchester ekibinin Premier Lig'de 13. sırada kalması ve Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini bulamaması bu ayrılık kararını tetikleyen en büyük etkenler arasında gösteriliyor.

OCAK AYINDA İLK RESMİ TEMAS BAŞLIYOR

Galatasaray yönetiminin, ara transfer döneminde ilk resmi teması kurarak bu dev hamlenin zeminini hazırlayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların planı, transferi ocak ayında bitirmek ya da sezon sonunda serbest statüden yararlanarak sonuçlandırmak üzerine kurulu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için bonservis engeli kalkarsa, yönetim oyuncunun yıllık 19.5 milyon euro'luk maaşını bonuslarla birlikte karşılamaya hazır olduğunu taahhüt etti.

RAFAEL LEAO İKNA TURLARINDA BİZZAT DEVREDE

Sarı-kırmızılıların bu transferdeki en büyük kozlarından birinin ise Rafael Leao olduğu iddia edildi. Portekiz milli takımından yakın arkadaşı olan Fernandes’i Galatasaray’a kazandırmak için devreye giren Leao’nun, vatandaşı ile sürekli iletişim halinde olduğu ve ikna turlarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Saha içinde Victor Osimhen ve Bruno Fernandes ile kurulacak muazzam hücum hattının hayalini kuran yönetim, bu transferle Avrupa yankı uyandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 21 asist yaparak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan oyuncusu rekorunu kıran tecrübeli orta saha, kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar’ın çalkantılı performansına rağmen çıktığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle skora katkı veren Fernandes'in, sarı-kırmızılıların yeni hücum lideri olup olamayacağı futbol kamuoyunda şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.