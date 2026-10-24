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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:07

Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi

Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerini büyük tutan Galatasaray, Manchester United’dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızı Bruno Fernandes için harekete geçiyor. Ocak ayında resmi temasların başlaması beklenirken, transferde en büyük kozun Rafael Leao olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:07

Ara transfer dönemi yaklaşırken 'de liderliğini sürdüren ve 'nde iddiasını koruyan ’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana listede yer alan ancak yüksek maliyeti nedeniyle askıya alınan transferini yeniden gündemine aldı.

Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi

İngiliz basınından Team Talk kaynaklı haberlere göre, ’da yaşadığı sportif mutsuzluk nedeniyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki Portekizli süper yıldız, kariyerine zirve yarışı veren ve Devler Ligi'nde iddialı olan bir kulüpte devam etmek istiyor. Manchester ekibinin Premier Lig'de 13. sırada kalması ve Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini bulamaması bu ayrılık kararını tetikleyen en büyük etkenler arasında gösteriliyor.

Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi

OCAK AYINDA İLK RESMİ TEMAS BAŞLIYOR

Galatasaray yönetiminin, ara transfer döneminde ilk resmi teması kurarak bu dev hamlenin zeminini hazırlayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların planı, transferi ocak ayında bitirmek ya da sezon sonunda serbest statüden yararlanarak sonuçlandırmak üzerine kurulu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için bonservis engeli kalkarsa, yönetim oyuncunun yıllık 19.5 milyon euro'luk maaşını bonuslarla birlikte karşılamaya hazır olduğunu taahhüt etti.

Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi

RAFAEL LEAO İKNA TURLARINDA BİZZAT DEVREDE

Sarı-kırmızılıların bu transferdeki en büyük kozlarından birinin ise Rafael Leao olduğu iddia edildi. Portekiz milli takımından yakın arkadaşı olan Fernandes’i Galatasaray’a kazandırmak için devreye giren Leao’nun, vatandaşı ile sürekli iletişim halinde olduğu ve ikna turlarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Saha içinde Victor Osimhen ve Bruno Fernandes ile kurulacak muazzam hücum hattının hayalini kuran yönetim, bu transferle Avrupa yankı uyandırmayı hedefliyor.

Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 21 asist yaparak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan oyuncusu rekorunu kıran tecrübeli orta saha, kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar’ın çalkantılı performansına rağmen çıktığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle skora katkı veren Fernandes'in, sarı-kırmızılıların yeni hücum lideri olup olamayacağı kamuoyunda şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Bruno Fernandes resti çekti, Leao devreye girdi! Galatasaray'dan yüzyılın transferi
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ETİKETLER
#galatasaray
#Süper Lig
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bruno fernandes
#Manchester United
#Spor
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