Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:55

Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a mağlup olan Fransa temsilcisi Lille, sarı-kırmızılı ekibin genç yeteneğini gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı ekiple yeni sözleşmeye sıcak bakmayan 22 yaşındaki file bekçisi için Fransız kulübünün transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:55

Devler Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da oynanan müsabakada , rakibi 'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetine imza atmıştı. 

Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

Sahasında sarı-kırmızılılara boyun eğen Fransız ekibi, bu kez transfer masasında Cimbom'un kapısını çaldı.

Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Süper Lig devinde kaleyi devralmakta zorlanan ve kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek isteyen genç kaleci Jankat Yılmaz, Galatasaray'ın yaptığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı kulüple mevcut kontratı 2027 yılında sona erecek olan başarılı file bekçisiyle Lille'in yakından ilgilendiği ve transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

Daha önce kadrosunda bulunan , ve Zeki Çelik gibi Türk yıldızlarla Paris Saint-Germain'in önünde Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Fransız ekibi, geçmişte Berke Özer hamlesinde olduğu gibi genç kaleci transferleriyle dikkat çekiyor. Lille'in, Jankat'ı da geleceğe yatırım olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

JANKAT YILMAZ'IN KARİYER DETAYLARI

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon euro seviyesinde bulunan 22 yaşındaki kaleci, Galatasaray altyapısında yetişti. Gelişimi açısından geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren sol ayaklı file bekçisi, mevcut kadroda Uğurcan Çakır'ın ardında ikinci kaleci olarak görev yapıyor. Jankat, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 1 resmi maçta görev alırken kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

Sarı-kırmızılı yönetimle kontrat uzatma görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamazken, Fransız kulübünün devre arasında veya sezon sonunda resmi teklifini netleştirmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi dev hamle: Kritik maç için galibiyet primi kararı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Barış Alper, Leao ve Singo kararı!
ETİKETLER
#galatasaray
#Yusuf Yazıcı
#Futbol
#lille
#burak yılmaz
#Jankat Yılmaz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.