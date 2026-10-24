Galatasaray’ın genç yıldızına Fransız kancası! Lille yeni sözleşmeye yanaşmayan oyuncuya talip oldu

Devler Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da oynanan müsabakada Galatasaray, rakibi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetine imza atmıştı.

Sahasında sarı-kırmızılılara boyun eğen Fransız ekibi, bu kez transfer masasında Cimbom'un kapısını çaldı.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Süper Lig devinde kaleyi devralmakta zorlanan ve kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek isteyen genç kaleci Jankat Yılmaz, Galatasaray'ın yaptığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı kulüple mevcut kontratı 2027 yılında sona erecek olan başarılı file bekçisiyle Lille'in yakından ilgilendiği ve transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Daha önce kadrosunda bulunan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk yıldızlarla Paris Saint-Germain'in önünde Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Fransız ekibi, geçmişte Berke Özer hamlesinde olduğu gibi genç kaleci transferleriyle dikkat çekiyor. Lille'in, Jankat'ı da geleceğe yatırım olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

JANKAT YILMAZ'IN KARİYER DETAYLARI

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon euro seviyesinde bulunan 22 yaşındaki kaleci, Galatasaray altyapısında yetişti. Gelişimi açısından geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren sol ayaklı file bekçisi, mevcut kadroda Uğurcan Çakır'ın ardında ikinci kaleci olarak görev yapıyor. Jankat, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 1 resmi maçta görev alırken kalesinde 2 gol gördü.

Sarı-kırmızılı yönetimle kontrat uzatma görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamazken, Fransız kulübünün devre arasında veya sezon sonunda resmi teklifini netleştirmesi bekleniyor.