Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine toplantısında fon soruşturması, Ortadoğu’daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Kabine yarın toplanıyor: Fon soruşturması ana gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine toplantısında fon soruşturması, Ortadoğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Toplantının öncelikli gündem maddesi fon soruşturması olacak ve Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin bilgi verecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen fon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle yatırımcılara yapılacak 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin ayrıntıları da görüşülecek. Kabine toplantısında ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz krizi ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütünün silah bırakma süreci ve sahadaki son durum değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI

Toplantının öncelikli gündem maddesinin ise fon soruşturması olacağı tahmin ediliyor. Soruşturmada gelinen son durum ve fonun tasfiye süreci değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

1 MİLYON TL'YE KADAR YAPILAN ÖDEMELER

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen fon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle yatırımcılara yapılacak 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin ayrıntıları da toplantıda görüşülecek.

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER MASADA

Kabine toplantısında ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz krizi de gündeme gelecek. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları da değerlendirilecek başlıklar arasında yer alacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler de ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve sahadaki son durum, istihbarat raporları eşliğinde değerlendirilecek.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.