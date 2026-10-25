Kabine yarın toplanıyor: Fon soruşturması ana gündem

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine toplantısında fon soruşturması, Ortadoğu’daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor.
Toplantının öncelikli gündem maddesinin ise fon soruşturması olacağı tahmin ediliyor. Soruşturmada gelinen son durum ve fonun tasfiye süreci değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen fon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle yatırımcılara yapılacak 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin ayrıntıları da toplantıda görüşülecek.
Kabine toplantısında ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz krizi de gündeme gelecek. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları da değerlendirilecek başlıklar arasında yer alacak.
Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler de ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve sahadaki son durum, istihbarat raporları eşliğinde değerlendirilecek.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.