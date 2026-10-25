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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:50

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

Yeni haftaya girerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, beklenen hava durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirten Macit, İstanbul dahil bazı bölgelerde salı günü kuvvetli yağışın etkili olacağını, batı kesimlerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ifade etti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:50

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini belirten Macit, yarın 'nın batısı, kıyı ve Batı 'de yağışların etkili olacağını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini, hava sıcaklıklarının batıda mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı.
Yarın Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak yağışlar; İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısında kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak.
Salı günü Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir'in güneyi, Antalya, Muğla, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Çarşamba günü Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış sürecek ve sel ile su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek, doğuda ise normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek.
İstanbul'da salı günü kuvvetli sağanakla birlikte sıcaklık 15 dereceye düşecek; Ankara'da salıdan itibaren gök gürültülü sağanak görülecek; İzmir'de ise yağışlar haftanın ilk üç günü etkili olacak.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

BAZI BÖLGELERDE YER YER ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ

Macit, yağışların özellikle , , ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

SALI GÜNÜ 10 İL İÇİN UYARI

Salı günü de yağışların etkisini sürdüreceğini aktaran uzman isim,

"Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da azalacağını belirten Macit, sıcaklıkların hafta boyunca batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Abdullah Macit, rüzgarın yarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, salı günü ise Marmara'nın kuzeyi ve güneybatısında kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

 

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

İSTANBUL’DA SALI GÜNÜ HAVA SICAKLIĞI 15 DERECEYE DÜŞECEK

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna da değinen Macit, İstanbul'da yarın ve çarşamba günü yağış beklenmediğini, salı günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Macit, "İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak." dedi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

ANKARA’DA SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDA

Ankara'da salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına kapıda: Salı günü 10 il için sarı-turuncu alarm

İZMİR’DE HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Abdullah Macit, İzmir'de ise özellikle güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın, haftanın ilk üç günü etkisini sürdüreceğini ifade etti.

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#aydın
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#izmir
#Ege
#Akdeniz
#marmara
#Macit
#Gündem
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