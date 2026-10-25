Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre; İstanbul’da haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı ve serin hava etkisini gösterecek.

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HABERİN ÖZETİ AKOM'dan İstanbullular için sağanak uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklık bir anda düşecek Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan rapora göre, İstanbul'da haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı ve serin hava etkisini gösterecek. Hafta başı itibarıyla kent genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Salı günü kuvvetli sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları 20°C'nin altına inecek. Salı günü sıcaklıkların 13°C / 16°C arasında olması öngörülüyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

AKOM, hafta başı itibarıyla kent genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı uyarısında bulundu.

SICAKLIK 20 DERECENİN ALTINA İNECEK

Kuzeyli yönlerden kuvvetlenecek rüzgarla birlikte hava sıcaklıklarının 20°C’nin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

26.10.2026 Pazartesi Parçalı ve Çok Bulutlu 14°C / 21°C Yağış Beklenmiyor

27.10.2026 Salı Kuvvetli Sağanak Yağmurlu 13°C / 16°C 10 - 20 kg

28.10.2026 Çarşamba Sağanak Yağmurlu 13°C / 15°C 3 - 5 kg

29.10.2026 Perşembe Çok Bulutlu, Hafif Yağmurlu 13°C / 18°C 1 - 5 kg

30.10.2026 Cuma Parçalı ve Çok Bulutlu 14°C / 17°C Yerel Yağmurlu

31.10.2026 Cumartesi Parçalı ve Çok Bulutlu 14°C / 18°C Yağış Beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/2114243407946117491