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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:28

AKOM'dan İstanbullular için sağanak uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklık bir anda düşecek

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Hafta başından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek. Özellikle salı gününe dikkat çekilen uyarıda, kuvvetli yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Editor
 Baran Aksoy
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AKOM'dan İstanbullular için sağanak uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklık bir anda düşecek
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:28

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı () tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre; ’da haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı ve serin hava etkisini gösterecek.

HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan İstanbullular için sağanak uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklık bir anda düşecek

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan rapora göre, İstanbul'da haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı ve serin hava etkisini gösterecek.
Hafta başı itibarıyla kent genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak.
Salı günü kuvvetli sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları 20°C'nin altına inecek.
Salı günü sıcaklıkların 13°C / 16°C arasında olması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
AKOM'dan İstanbullular için sağanak uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklık bir anda düşecek

SALI GÜNÜNE DİKKAT

AKOM, hafta başı itibarıyla kent genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı uyarısında bulundu. 

AKOM'dan İstanbullular için sağanak uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklık bir anda düşecek

SICAKLIK 20 DERECENİN ALTINA İNECEK

Kuzeyli yönlerden kuvvetlenecek rüzgarla birlikte hava sıcaklıklarının 20°C’nin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.   

  • 26.10.2026 Pazartesi    Parçalı ve Çok Bulutlu    14°C / 21°C    Yağış Beklenmiyor
  • 27.10.2026 Salı    Kuvvetli Sağanak Yağmurlu    13°C / 16°C    10 - 20 kg
  • 28.10.2026 Çarşamba    Sağanak Yağmurlu    13°C / 15°C    3 - 5 kg
  • 29.10.2026 Perşembe    Çok Bulutlu, Hafif Yağmurlu    13°C / 18°C    1 - 5 kg
  • 30.10.2026 Cuma    Parçalı ve Çok Bulutlu    14°C / 17°C    Yerel Yağmurlu
  • 31.10.2026 Cumartesi    Parçalı ve Çok Bulutlu    14°C / 18°C    Yağış Beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/2114243407946117491

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#İstanbul
#hava durumu
#Akom
#Yağışlı
#Afet İşleri Ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
#Gündem
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