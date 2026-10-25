Firari baronlara güvenli liman yok: Türkiye'den Avrupa'ya "çete" raporu geliyor

Türkiye’nin organize suç ağlarına göz açtırmaması üzerine Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya ve İtalya gibi ülkeleri üs edinen firari baronlar, eylemlerini uzaktan yönetmeye çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, iade süreçlerinde "insan hakları" veya "adil yargılanma" gerekçelerini öne sürerek süreci tıkayan Avrupa başkentlerine, çetelerin uyuşturucu pazarını ve sokak güvenliğini nasıl tehdit ettiğine dair kapsamlı istihbarat raporları iletilecek. Son olarak Belçika ile imzalanan “Ortak Eylem Planı”nın tüm Avrupa’ya yayılması hedefleniyor. Yıl içinde gerçekleştirilen 1.675 operasyonla 600’den fazla suç örgütü hedef alınırken, 42 ülkeden 714 suçlu Türkiye’ye getirildi.

KRİTİK ÇETELERDE FİRARİ BİLANÇOSU

Operasyonlar ve uluslararası takipler sonucunda elebaşları ve yöneticileri hedef alınan başlıca organize suç örgütlerindeki son durum şöyle:

BARIŞ BOYUN ÇETESİ: İtalya’daki elebaşı Barış Boyun için yapılan iade talepleri cezaevi şartları gerekçesiyle reddedilirken, Bayram Demir’in Milano’daki tutukluluğu sürüyor. Kırmızı bültenle aranan Tolga Gültepe Gürcistan ağını yönetirken, kilit isimler Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan’dan iade edildi. Gürkan Baltaş ve Volkan Reçber Grubu ise Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan hattında aranıyor.

DALTONLAR ÇETESİ: Polonya’daki Starlink uydularına yönelik saldırıyla da anılan örgütün elebaşı Beratcan Gökdemir (Can Dalton) Rusya’da ev hapsinde bulunuyor. Yöneticilerden Sinan Memi Polonya’dan, Atakan Avcı Bulgaristan’dan, Aslan Alkan Ekvador’dan getirilirken; Avrupa sorumluları Furkan Yavuz ve Caner Koçer Belçika’daki çatışmada öldürüldü.

CASPERLAR ÇETESİ: Lider İsmail Atız, Almanya’da serbest bırakılmasının ardından İtalya’da yakalanarak tutuklandı; Türkiye’nin iade süreci takip ediliyor.

BAYĞARALAR ÇETESİ: Adana merkezli çetenin elebaşı Ramazan Bayğara, 31 Temmuz’da Yunanistan’dan resmen Türkiye’ye iade edildi.

DİĞER ÇETELER: Redkitler lideri Ferhat Delen Gürcistan’dan, Şirinler lideri Mehmet Sabri Şirin Hollanda’dan yakalandı. Çingeneler lideri Ümit Yalçın İspanya’da yaralanırken; Çekdarlar lideri Ömer Baran Kandemir’in Hollanda’da, 96 yıl cezası bulunan Mesut Aktürk’ün ise Avrupa’da saklandığı değerlendiriliyor. Yaramışlar yöneticileri Bayram ve Mecit Yaramış ise uyuşturucu ağını yönetmeyi sürdürüyor.