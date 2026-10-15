İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Yeni nesil suç örgütlerine’ operasyon: 58 ilde 348 şüpheli yakalandı

58 ilde 348 şüphelinin yakalandığı operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak düzenlendi.

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TEMİN ETTİLER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonlarla yakalanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden tetikçilik, örgüt propagandası, suç faaliyetlerini normalleştirme ve örgüte yeni eleman kazandırma gibi birçok şu karıştığı belirtildi.

Resmi açıklamada yakalanan şüphelilerin karıştığı suçlar şu şekilde listelendi:

Yakalanan şüphelilerin;

İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,

Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,

Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,

Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve

Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2110607254239989988