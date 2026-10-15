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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:02

Van'daki operasyonda 11 tutuklu: 2.3 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi

Van'da yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasına yönelik operasyonlarda 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Van'daki operasyonda 11 tutuklu: 2.3 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:02

Türkiye’de birçok ilde ve nitelikli dolandırıcılara yönelik operasyonlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

’da , banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TEKNOLOJİ ALETLERİNE EL KONULDU

Açıklamada, "Nitelikli , banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasadışı bahis suçu kapsamında banka hesaplarında toplam 2.359.884.154,82 TL tutarında şüpheli para hareketi gerçekleştiği tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik 9 Ekim 2026 tarihinde ilimiz merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan aramada; 19 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk olmak üzere toplam 22 adet dijital materyal ele geçirilmiş, 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 11’i tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 2’si adli makamlarca serbest bırakılmıştır. olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#dolandırıcılık
#Van
#nitelikli dolandırıcılık
#Banka Hesapları
#Dijital Materyal
#Van Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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