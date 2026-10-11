İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler geçtiğimiz günlerde tek tek tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında dev operasyon: 187 milyar TL’ye bloke, 214 şüpheliye yurtdışı yasağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 3 fondan 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu, şüphelilere yurtdışına çıkış yasağı getirildi ve MASAK inceleme başlattı. 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen isimler TMSF'ye bildirildi ve TMSF paranın iadesi için resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamındaki 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke konulurken, ilgililer hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alındı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon kâr ederek gerçek kişiler kâr sıralamasında ilk sırada yer aldı. MASAK, Melis Sandal'ın da aralarında yer aldığı 100 milyon üzeri kâr sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı.

214 HESABA BLOKE KONULDU

Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek karla çıkış yapan 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurtdışına çıkış yasağı kararı alındı.

MASAK DEVREYE GİRDİ

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon kar ederek gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı.

Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı.

Melis Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi.

100 MİLYON ÜZERİ KAR SAĞLAYAN İSİMLERİN HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Mali Suçlar Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusundan Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı.

187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği ile ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturma genişleyecek.