İstanbul'da terör örgütü DHKP-C adına geçmiş yıllarda polislere ve AK Parti seçim bürosuna düzenlenen saldırılarla bağlantılı örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ DHKP-C'ye şafak operasyonu: 18 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP-C adına geçmiş yıllarda polislere, polis merkezine ve AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırılar gerçekleştiren örgüt üyelerine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında İ.K. ve E.Ç'nin ifadeleri alındı. 2016, 2017 ve 2019 yıllarındaki çeşitli saldırı ve eylemleri gerçekleştiren veya talimatını veren toplam 50 zanlı tespit edildi. Şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Kalan 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'deki 27 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 18 zanlı yakalanırken firari şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, İ.K. ve E.Ç'nin etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SALDIRANLARA OPERASYON

İ.K'nin beyanlarında yer alan Sultangazi'de 31 Mart 2016'da TOMA aracına molotoflu saldırı, 1 Mayıs 2016'da polis araçlarına molotof atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş edilmesi, yine 2016'da Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılması ile 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerini gerçekleştiren ve talimatları veren, 2019'da da AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunu kurşunlayan ve talimatları veren toplam 50 zanlı tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 21 olmak üzere, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı. Firari şüphelileri arama çalışması devam ediyor.