Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma yeni bir operasyon düzenlendi.
İkinci dalga operasyonda belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu’nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesine operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile birlikte 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nu geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Beşikcioğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Seda Dilber kazandı.