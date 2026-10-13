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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 08:01

Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Ankara'da Etimesgut Belediyesine yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 08:01

Ankara'da CHP'li ’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma yeni bir operasyon düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon; "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlendi.
Gözaltına alınan 25 şüphelinin arasında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır da yer alıyor.
Soruşturmanın önceki operasyonunda Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Erdal Beşikcioğlu'nu geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
Beşikcioğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İkinci dalga operasyonda belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. 

Fikret Gözüoğlu, ile Mutlu Kerimoğlu’nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı.

Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

ERDAL BEŞİKCİOĞLU İLE BİRLİKTE 40 İŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesine operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile birlikte 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nu geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Beşikcioğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Seda Dilber kazandı.

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ETİKETLER
#Erdal Beşikçioğlu
#Etimesgut Belediyesi
#Mutlu Kerimoğlu
#Fikret Gözüoğlu
#Gültekin Bayındır
#Gündem
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