Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 25 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Pazar günü ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak ve bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Pazar günü Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 14 ilde sağanak alarmı verildi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Yeni haftada batıdan başlayarak yağışlı hava ülkeyi etkisi altına alacak ve Salı gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak görülecek. Hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredecek.

14 İLDE SAĞANAK ALARMI

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de de yağmur etkisini gösterecek.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Yeni haftada ise batıdan başlayarak yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Pazartesi günü Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor.

Salı gününden itibaren ise İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak görülecek. Yağışların çarşamba ve perşembe günü de etkisini sürdürecek.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte bölgelere göre il il hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu