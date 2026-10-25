25 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de de yağmur etkisini gösterecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yeni haftada ise batıdan başlayarak yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Pazartesi günü Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor.
Salı gününden itibaren ise İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak görülecek. Yağışların çarşamba ve perşembe günü de etkisini sürdürecek.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İşte bölgelere göre il il hava durumunun ayrıntıları...
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu