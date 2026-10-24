Meteoroloji uzmanı Orhan Şen 'tehlikeli olabilir' diyerek gün verdi! Kuvvetli sağanak yolda

Yeni hafta için sağanak yağış ve soğuk hava alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM neredeyse tüm bölgeleri uyarırken, canlı yayında konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de kritik açıklamalar geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sel riskine dikkat çeken Şen, 'Tehlikeli yağışlar olabilir' ifadelerini kullandı.

BU BÖLGELERDE SEL RİSKİNE DİKKAT

Önümüzdeki haftaya dikkat çeken uzman isim, Akdeniz üzerinden ilerleyen yağış kütlesinin tehlikeli olabileceğini belirtti. Kuvvetli yağışlar görülebileceğini söyleyen Şen, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sel riskine dikkat çekti.

ORHAN ŞEN GÜN VERDİ: TEHLİKELİ OLABİLİR

'Tehlikeli yağışlar olabilir' diyen Orhan Şen yağış olacak bölgelere dikkat çekerek uyarılarına şu ifadelerle devam etti:

Önümüzdeki hafta durum biraz kritik. Akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Bu biraz tehlikeli. Daha kuvvetli yağışlar olabilir. Ege ve Akdeniz bölgesine çok dikkat edeceğiz. Şiddetli yağışlar olabilir. Salı gününden itibaren bu bölgeye dikkat etmek gerek.

Pazartesi gecesi başlayacak İstanbul’da kuvvetli yağışlar var. Marmara Bölgesi'nde sel yapabilecek durumda. İstanbul’da salı ve çarşamba günlerine dikkat edeceğiz. Tehlikeli yağışlar olabilir. Bu yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Ortalamanın 2-3 derece altında seyredecek. Akdeniz Bölgesi'nde deniz üzerinde hortum görülebilir. Antalya, Adana’nın Mersin civarları tehlikeli yağışlar olabilir. Önümüzdeki hafta sonu atmosfer sakinleşiyor. Sıcaklıklar düşüyor yağış olmayacak. Cuma’ya kadar yağış etkisini gösterecek. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde biraz tehlikeli olabilir. Uyarıları dikkate alalım"