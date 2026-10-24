Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Göztepe’den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayla adeta küllerinden doğdu.

Bu sezon sergilediği istikrarlı ve göz alıcı futbolla sadece taraftarların değil, Avrupa’nın köklü kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor.

AVRUPA ARENASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Crystal Palace ağlarını sarsarak skora etki eden Beninli yıldız, Avrupa kupalarında bu sezon toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig sahnesinde de takımına 2 asistlik katkı veren Olaitan, çok yönlü oyun yapısıyla kadroların vazgeçilmezi haline geldi.

Geçtiğimiz iki sezonda dörder gol ve asistle toplamda 7'şerlik skor katkıları üreten başarılı futbolcu, şimdiden 8 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırıp en iyi sezonuna imza attı.

PREMİER LİG VE BUNDESLİGA DEVLERİ OCAK'TA GELİYOR

Gösterdiği bu büyük çıkışın ardından Avrupa transfer piyasasının da hareketlenmesine neden oldu. Elde edilen bilgilere göre; başta İngiltere Premier Lig temsilcileri olmak üzere Bundesliga’nın köklü kulüpleri de Junior Olaitan'ı yakından takibe aldı. Oyuncuyu izlemeye alan bu kulüplerin, ocak ayında Beşiktaş kapısını çalarak maliyet araştırması yapması bekleniyor.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli oyuncunun geleceği, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarlarca merakla takip ediliyor.