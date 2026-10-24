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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 15:31

Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla parmak ısırtan Junior Olaitan, Avrupa devlerini peşine taktı. İngiliz ve Alman ekipleri, Beninli yıldız için ocak ayında resmi temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 15:31

’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında ’den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayla adeta küllerinden doğdu. 

Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif

Bu sezon sergilediği istikrarlı ve göz alıcı futbolla sadece taraftarların değil, Avrupa’nın köklü kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor.

Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif

AVRUPA ARENASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

'nde son olarak ağlarını sarsarak skora etki eden Beninli yıldız, Avrupa kupalarında bu sezon toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig sahnesinde de takımına 2 asistlik katkı veren Olaitan, çok yönlü oyun yapısıyla kadroların vazgeçilmezi haline geldi.

Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif

Geçtiğimiz iki sezonda dörder gol ve asistle toplamda 7'şerlik skor katkıları üreten başarılı futbolcu, şimdiden 8 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırıp en iyi sezonuna imza attı.

PREMİER LİG VE BUNDESLİGA DEVLERİ OCAK'TA GELİYOR

Gösterdiği bu büyük çıkışın ardından Avrupa transfer piyasasının da hareketlenmesine neden oldu. Elde edilen bilgilere göre; başta İngiltere Premier Lig temsilcileri olmak üzere Bundesliga’nın köklü kulüpleri de Junior Olaitan'ı yakından takibe aldı. Oyuncuyu izlemeye alan bu kulüplerin, ocak ayında Beşiktaş kapısını çalarak maliyet araştırması yapması bekleniyor.

Crystal Palace maçı sonrası harekete geçtiler: Beşiktaş'ın yıldızına Premier Lig kancası! Ocak'ta dev teklif

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli oyuncunun geleceği, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarlarca merakla takip ediliyor.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#göztepe
#Futbol
#crystal palace
#Junior Olaitan
#Spor
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