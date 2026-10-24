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Politika
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:30

CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma daha patlak verdi. CHP yönetimi Yeni Parti’ye ihtar çekerek kişi başı 57 bin TL olan aidatların ödenmesi için 7 gün süre verdi. Beklenen ödemelerin yapılmaması halinde ise icra takibi başlatılacağı bildirildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:30

Mutlak butlan kararının ardından büyük bir bölünme yaşayan ’de bu sefer de krizi baş gösterdi. ve beraberindeki milletvekillerinin kişi başı 57 bin TL aidat ödemesi yapması gerektiğine dair ilk açıklama CHP TBMM Başkanı tarafından yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
CHP Genel Başkanlığı, milletvekillerine 'aidat iadesi' adı altında yapılan kişi başı 57 bin TL'lik ödemelerin hukuki dayanağı olmadığını belirterek yaklaşık 100 kişiye paranın geri ödenmesi için ihtarname gönderdi.
CHP TBMM Başkanı Faik Öztrak, Yeni Parti'ye geçen siyasetçileri CHP Grubu'nun kasasını boşaltmakla suçladı.
İhtarnamede, 24 Temmuz 2026'da 100 milletvekiline ödenen kişi başı 57 bin TL'nin Türk Borçlar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince iadesinin zorunlu olduğu belirtildi.
Aynı ödemeyi alan yedi milletvekilinin parayı grup hesabına iade ettiği ve tebliğden itibaren 7 gün içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılacağı kaydedildi.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iade kararının Meclis grup toplantısında oy birliğiyle alındığını ve paranın sadece partiden ayrılanlara değil diğer milletvekillerine de dağıtıldığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

YENİ PARTİYE GEÇENLERİ KASAYI BOŞALTMAKLA SUÇLADI

Öztrak, 'ye geçen siyasetçileri "kasayı boşaltmakla" suçlarken, "milletvekillerinden kesilen aidatların 'partilerin gelir kaynakları' arasında sayıldığını, bunların tahsil edildiği andan itibaren parti tüzel kişiliğinin mal varlığına dönüştüğünü, nasıl harcanacağının da yine anayasa, yasa ve yönetmeliklerde belli olduğunu" savundu.

 "Yeni Parti’ye geçen milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum.” diyen Öztrak, “Sizlerin Anayasa Mahkemesi’ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin grup yönetimi, çok muhtemeldir ki sizin bilginiz dışında, CHP Grubu’nun kasasını boşaltmak için kullanmış. Gereğini yapmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Öztrak'ın sözleri, Yeni Partili milletvekillerinin tepkisine yol açarken bir gelişme daha yaşandı ve CHP Genel Başkanlığı, yaklaşık 100 kişiye kişi başı 57 bin liralık aidat iadesinin geri ödenmesi için ihtarname gönderdi.

23 Mayıs 2025 tarihli kararla milletvekillerinin ödenek ve yolluklarından aylık 10 bin TL kesinti yapıldığı hatırlatılan yazıda 24 Temmuz 2026'da 100 milletvekilinin hesabına kişi başına 57 bin TL gönderildiği, bu ödemenin "aidat iadesi" olarak adlandırıldığı belirtildi. 

 “Genel Kurul'da böyle bir karar alınmış olması veya bu karara dayanılarak banka talimatı düzenlenmesinin parti malvarlığının milletvekillerine dağıtılması için geçerli bir hukuki dayanak oluşturmayacağı” kaydedildi.

İhtarnamede ayrıca “Grup Genel Kurulu'nun ve ödemeyi kararlaştırıp gerçekleştirilen kişilerin yetkileri, kanun ve parti iç düzenlemeleriyle sınırlıdır. Bu yetkiler arasında partiye ait paranın milletvekillerinin kişisel hesaplarına karşılıksız olarak aktarılması bulunmamaktadır.” İfadeleri kullanıldı.

CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

“KANUN GEREĞİ İADESİ ZORUNLUDUR”

İhtarnamede ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Bu nedenlerle tarafınıza ödenen 57 bin liranın hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Söz konusu tutarın, Türk Borçlar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince iadesi zorunludur. Ödemeyi hukuka aykırı olduğunu bilmeden kabul etmiş olabileceğiniz de gözetilmektedir. Nitekim aynı ödemeyi alan yedi milletvekili, durumu öğrenmelerinin ardından parayı 'sehven kabul ettiğim ödenti iadesinin geri iadesi' açıklamasıyla grup hesabına iade etmiştir. İşbu ihtarnameyle tarafınıza da söz konusu tutarı iade etme olanağı tanınmaktadır." 

7 GÜN İÇİNDE ÖDENMEZSE İCRA TAKİBİ BAŞLAYACAK

CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

İhtarnamede ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde iade edilmesi talep edildi; aksi halde söz konusu tutarın yasal faiziyle birlikte tahsili için icra takibi ve dava yoluna gidileceği belirtildi.

YENİ PARTİLİLER İDDİALARI REDDEDİYOR

Yeni Parti kanadı, aidatların iadesinin Meclis'teki grup toplantısında alınan kararla gerçekleştirildiğini belirtiyor ve paraların yalnızca parti değiştiren milletvekillerine aktarıldığı iddiasını reddediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şu ifadeleri kullandı:

 "İade kararı Meclis grup toplantısında bir önergeyle ve katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karara bağlanmıştır. Milletvekilleri demişlerdir ki; 'Bu aidatlar geri dağılsın.' Bu toplantı, Meclis İç Tüzüğü'ne uygun bir şekilde yapılmış, Meclis Başkanlığı'na da kararlar bildirmiştir. 

CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

 “ORADAN ALIP YENİ PARTİ’YE AKTARDILAR”

Neticede grubumuz bu kararla beraber kararın bankalar nezdinde bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konusunda ilgili bankanın hukuk birimiyle yaptığı görüşme sonucunda paralar ilgili kişilere dağıtılmıştır. 

Şimdi soru şu: ‘Oradan alıp Yeni Parti’ye aktardılar.’ O parayı alsak da almasak da biz Yeni Parti’ye bağış yapacaktık. Üstelik o para da bağışla sınırlı kalmayacaktır. Sadece Yeni Parti’ye değil geçmeyen milletvekillerine de dağıtmıştır."

 

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#CHP
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#aidat
#faik öztrak
#Yeni Parti
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