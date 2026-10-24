CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi: 7 gün içinde ödenmezse icra takibi başlatılacak

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İstanbul
Mutlak butlan kararının ardından büyük bir bölünme yaşayan CHP’de bu sefer de aidat krizi baş gösterdi. Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin kişi başı 57 bin TL aidat ödemesi yapması gerektiğine dair ilk açıklama CHP TBMM Başkanı Faik Öztrak tarafından yapıldı.
Öztrak, Yeni Parti'ye geçen siyasetçileri "kasayı boşaltmakla" suçlarken, "milletvekillerinden kesilen aidatların 'partilerin gelir kaynakları' arasında sayıldığını, bunların tahsil edildiği andan itibaren parti tüzel kişiliğinin mal varlığına dönüştüğünü, nasıl harcanacağının da yine anayasa, yasa ve yönetmeliklerde belli olduğunu" savundu.
"Yeni Parti’ye geçen milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum.” diyen Öztrak, “Sizlerin Anayasa Mahkemesi’ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin grup yönetimi, çok muhtemeldir ki sizin bilginiz dışında, CHP Grubu’nun kasasını boşaltmak için kullanmış. Gereğini yapmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın sözleri, Yeni Partili milletvekillerinin tepkisine yol açarken bir gelişme daha yaşandı ve CHP Genel Başkanlığı, yaklaşık 100 kişiye kişi başı 57 bin liralık aidat iadesinin geri ödenmesi için ihtarname gönderdi.
23 Mayıs 2025 tarihli kararla milletvekillerinin ödenek ve yolluklarından aylık 10 bin TL kesinti yapıldığı hatırlatılan yazıda 24 Temmuz 2026'da 100 milletvekilinin hesabına kişi başına 57 bin TL gönderildiği, bu ödemenin "aidat iadesi" olarak adlandırıldığı belirtildi.
“Genel Kurul'da böyle bir karar alınmış olması veya bu karara dayanılarak banka talimatı düzenlenmesinin parti malvarlığının milletvekillerine dağıtılması için geçerli bir hukuki dayanak oluşturmayacağı” kaydedildi.
İhtarnamede ayrıca “Grup Genel Kurulu'nun ve ödemeyi kararlaştırıp gerçekleştirilen kişilerin yetkileri, kanun ve parti iç düzenlemeleriyle sınırlıdır. Bu yetkiler arasında partiye ait paranın milletvekillerinin kişisel hesaplarına karşılıksız olarak aktarılması bulunmamaktadır.” İfadeleri kullanıldı.
İhtarnamede ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
“Bu nedenlerle tarafınıza ödenen 57 bin liranın hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Söz konusu tutarın, Türk Borçlar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince iadesi zorunludur. Ödemeyi hukuka aykırı olduğunu bilmeden kabul etmiş olabileceğiniz de gözetilmektedir. Nitekim aynı ödemeyi alan yedi milletvekili, durumu öğrenmelerinin ardından parayı 'sehven kabul ettiğim ödenti iadesinin geri iadesi' açıklamasıyla grup hesabına iade etmiştir. İşbu ihtarnameyle tarafınıza da söz konusu tutarı iade etme olanağı tanınmaktadır."
İhtarnamede ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde iade edilmesi talep edildi; aksi halde söz konusu tutarın yasal faiziyle birlikte tahsili için icra takibi ve dava yoluna gidileceği belirtildi.
Yeni Parti kanadı, aidatların iadesinin Meclis'teki grup toplantısında alınan kararla gerçekleştirildiğini belirtiyor ve paraların yalnızca parti değiştiren milletvekillerine aktarıldığı iddiasını reddediyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şu ifadeleri kullandı:
"İade kararı Meclis grup toplantısında bir önergeyle ve katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karara bağlanmıştır. Milletvekilleri demişlerdir ki; 'Bu aidatlar geri dağılsın.' Bu toplantı, Meclis İç Tüzüğü'ne uygun bir şekilde yapılmış, Meclis Başkanlığı'na da kararlar bildirmiştir.
Neticede grubumuz bu kararla beraber kararın bankalar nezdinde bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konusunda ilgili bankanın hukuk birimiyle yaptığı görüşme sonucunda paralar ilgili kişilere dağıtılmıştır.
Şimdi soru şu: ‘Oradan alıp Yeni Parti’ye aktardılar.’ O parayı alsak da almasak da biz Yeni Parti’ye bağış yapacaktık. Üstelik o para da bağışla sınırlı kalmayacaktır. Sadece Yeni Parti’ye değil geçmeyen milletvekillerine de dağıtmıştır."