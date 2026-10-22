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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:33

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

CHP'nin kesin ihraçla disipline sevk ettiği Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı partisinden istifa etti. Kösedağı, 30 belediye meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:33

- ayrışmasında yönetimindeki CHP'de bir istifa gelişmesi daha yaşandı. 

HABERİN ÖZETİ

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP'den istifa ederek 30 belediye meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.
Mesut Kösedağı, 23 yıldır CHP üyesi olduğunu ve geçen ay kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.
Kösedağı, vatandaşların görüşlerini değerlendirdikten sonra istifa kararı aldığını açıkladı.
Siyasi yolculuğuna Özgür Özel'in liderliğinde devam edeceğini belirten Kösedağı, 36 belediye meclis üyesinden 30'unun da kendisiyle birlikte bu kararı aldığını aktardı.
CHP, daha önce Mesut Kösedağı ile birlikte Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, partisinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini bir video paylaşımla duyurdu.

KARARDA VATANDAŞLARIN GÖRÜŞÜNÜN ETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Açıklamasında 23 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Kösedağı, geçen ay kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini hatırlattı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

Kösedağı, kendisiyle ilgili CHP'de ortaya çıkan durumu vatandaşların görüşleriyle değerlendirdiğini belirterek istifa kararını bu sürecin ardından aldığını söyledi.

30 MECLİS ÜYESİ DE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Yeni Parti’ye katıldığını duyuran Kösedağı, siyasi yolculuğuna Özgür Özel'in liderliğinde devam edeceği bilgisini paylaştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

Kösedağı, 36 belediye meclis üyesinin 30’uyla birlikte bu kararı aldıklarını ifade ederek Kadıköy için çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini kaydetti.

3 BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

CHP, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile birlikte Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

https://x.com/mesutkosedagi/status/2113329914325917699

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#CHP
#Kadıköy
#kemal kılıçdaroğlu
#Yeni Parti
#Mesut Kösedağı
#Gündem
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