Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

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İstanbul
CHP-Yeni Parti ayrışmasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de bir istifa gelişmesi daha yaşandı.
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, partisinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini bir video paylaşımla duyurdu.
Açıklamasında 23 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Kösedağı, geçen ay kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini hatırlattı.
Kösedağı, kendisiyle ilgili CHP'de ortaya çıkan durumu vatandaşların görüşleriyle değerlendirdiğini belirterek istifa kararını bu sürecin ardından aldığını söyledi.
Yeni Parti’ye katıldığını duyuran Kösedağı, siyasi yolculuğuna Özgür Özel'in liderliğinde devam edeceği bilgisini paylaştı.
Kösedağı, 36 belediye meclis üyesinin 30’uyla birlikte bu kararı aldıklarını ifade ederek Kadıköy için çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini kaydetti.
CHP, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile birlikte Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
https://x.com/mesutkosedagi/status/2113329914325917699