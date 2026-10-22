Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP'den istifa ederek 30 belediye meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Mesut Kösedağı, 23 yıldır CHP üyesi olduğunu ve geçen ay kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Siyasi yolculuğuna Özgür Özel'in liderliğinde devam edeceğini belirten Kösedağı, 36 belediye meclis üyesinden 30'unun da kendisiyle birlikte bu kararı aldığını aktardı.

CHP, daha önce Mesut Kösedağı ile birlikte Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.