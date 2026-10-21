AYM'den YENİ Parti kararı: İtiraz reddedildi, ismi değişmeyecek

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İstanbul
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi’nin, Yeni Parti’nin isminin hükümsüz sayılması talebini oy çokluğuyla reddetti. Dosyayı bugün ele alan AYM, Yenilik Partisi’nin talebini oy çokluğuyla reddetti.
Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık da isim benzerliği nedeniyle Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunmuştu.
Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması için 18 Eylül’e kadar süre tanınmıştı. İsim değişikliğinin yapılmaması üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye gönderilmişti.
Yüksek Mahkeme, 29 Eylül’deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşerek Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre vermişti. Yeni Parti, bu süre içerisinde savunmasını hazırlayarak AYM’ye iletmişti.