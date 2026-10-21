Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi’nin, Yeni Parti’nin isminin hükümsüz sayılması talebini oy çokluğuyla reddetti. Dosyayı bugün ele alan AYM, Yenilik Partisi’nin talebini oy çokluğuyla reddetti.

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HABERİN ÖZETİ AYM'den YENİ Parti kararı: İtiraz reddedildi, ismi değişmeyecek Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması yönündeki talebini oy çokluğuyla reddetti. Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebiyle daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin başvurusuna ilişkin ret kararını oy çokluğuyla aldı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık da isim benzerliği nedeniyle Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunmuştu.

YENİ PARTİ’YE BİR AY SÜRE VERİLMİŞTİ

Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması için 18 Eylül’e kadar süre tanınmıştı. İsim değişikliğinin yapılmaması üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül’deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşerek Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre vermişti. Yeni Parti, bu süre içerisinde savunmasını hazırlayarak AYM’ye iletmişti.