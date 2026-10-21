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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:43

AYM'den YENİ Parti kararı: İtiraz reddedildi, ismi değişmeyecek

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi yönündeki itirazla ilgili kararını açıkladı. AYM, Yeni Parti'nin isim değişikliğine ilişkin yapılan başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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AYM'den YENİ Parti kararı: İtiraz reddedildi, ismi değişmeyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:43

(AYM), Yenilik Partisi’nin, ’nin isminin hükümsüz sayılması talebini oy çokluğuyla reddetti. Dosyayı bugün ele alan AYM, Yenilik Partisi’nin talebini oy çokluğuyla reddetti.

HABERİN ÖZETİ

AYM'den YENİ Parti kararı: İtiraz reddedildi, ismi değişmeyecek

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması yönündeki talebini oy çokluğuyla reddetti.
Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebiyle daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin başvurusuna ilişkin ret kararını oy çokluğuyla aldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık da isim benzerliği nedeniyle Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunmuştu.

AYM'den YENİ Parti kararı: İtiraz reddedildi, ismi değişmeyecek

YENİ PARTİ’YE BİR AY SÜRE VERİLMİŞTİ

Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması için 18 Eylül’e kadar süre tanınmıştı. İsim değişikliğinin yapılmaması üzerine dosya, tarafından AYM’ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül’deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşerek Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre vermişti. Yeni Parti, bu süre içerisinde savunmasını hazırlayarak AYM’ye iletmişti.

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ETİKETLER
#Anayasa Mahkemesi
#yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
#Yeni Parti
#Yenilik Partisi
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